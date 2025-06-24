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Крымчанки могут воспользоваться онлайн-программой «Здоровье мамы после родов и поддержка грудного вскармливания»

Крымчанки могут воспользоваться онлайн-программой «Здоровье мамы после родов и поддержка грудного вскармливания»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:02 24.06.2025

Крымчанки могут воспользоваться бесплатной онлайн-программой «Здоровье мамы после родов и поддержка грудного вскармливания», разработанной политической партией «Новые люди» в рамках Года семьи.

Проект является бесплатным и доступен на всей территории Российской Федерации по ссылке https://здоровая-мама.рф. На онлайн-платформах размещены материалы в формате видеороликов и методичек от ведущих экспертов, в том числе врачей и сотрудников ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России, ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова” Минздрава России.

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Онлайн-программа помогает разобраться в вопросах восстановления после родов, организации грудного вскармливания, правильного питания и физической активности, а также психологической поддержки молодых мам. Программа разработана с учетом современных научных данных и рекомендаций врачей, что позволяет получить достоверную и актуальную информацию, необходимую для здоровья мамы и малыша.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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