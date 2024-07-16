Крымчанок приглашают к участию в конкурсе лучших социнициатив «Женщины за здоровое общество»

здоровьесберегающие технологии;

материнство и детство;

здоровый образ жизни;

ИИ и цифровые решения для здоровья.

А также по специальным номинациям:

лучший предпринимательский проект в сфере здравоохранения;

специальная номинация;

социальные проекты взаимопомощи;

международное сотрудничество во имя здоровья и благополучия наций;

ментальное здоровье;

лучший молодежный проект по сохранению здоровья.

Участницы платформы смогут подать заявку на конкурс в своем личном кабинете на сайте https://womenforhealth.ru. Для этого необходимо в карточке проекта нажать на кнопку «Заявка на конкурс», во всплывшем окне выбрать номинацию и нажать на кнопку «Подать заявку на конкурс». Прием заявок продлится до 21 июля 2024 года.