Крымчанок приглашают к участию в конкурсе лучших социнициатив «Женщины за здоровое общество»

Крымчанки могут принять участие во Всероссийском конкурсном отборе лучших социальных инициатив «Женщины за здоровое общество» на платформе https://womenforhealth.ru.
Проект «Женщины за здоровое общество» направлен на повышение качества жизни населения и снижение уровня смертности за счет популяризации среди женщин всех возрастов принципа ценностей здорового образа жизни, внедрения инструментов, открывающих доступ женщинам к достоверной и качественной информации об управлении здоровьем и принципах здоровьесбережения, продвижение женского лидерства через традиционные семейные ценности.
В рамках Конкурса выявляются лучшие социально ориентированные проекты, руководителем которых является женщина и которые имеют высокий потенциал масштабирования на разные регионы нашей страны.
В 2024 году Всероссийский конкурс лучших женских проектов стартовал 20 мая. Конкурс «Женщины за здоровое общество» проводится по следующим номинациям:
- здоровьесберегающие технологии;
- материнство и детство;
- здоровый образ жизни;
- ИИ и цифровые решения для здоровья.
А также по специальным номинациям:
- лучший предпринимательский проект в сфере здравоохранения;
- специальная номинация;
- социальные проекты взаимопомощи;
- международное сотрудничество во имя здоровья и благополучия наций;
- ментальное здоровье;
- лучший молодежный проект по сохранению здоровья.
Участницы платформы смогут подать заявку на конкурс в своем личном кабинете на сайте https://womenforhealth.ru. Для этого необходимо в карточке проекта нажать на кнопку «Заявка на конкурс», во всплывшем окне выбрать номинацию и нажать на кнопку «Подать заявку на конкурс». Прием заявок продлится до 21 июля 2024 года.
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