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чанок приглашают к участию в конкурсе лучших социнициатив «Женщины за здоровое общество»

Крымчанок приглашают к участию в конкурсе лучших социнициатив «Женщины за здоровое общество»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 21:50 16.07.2024

Крымчанки могут принять участие во Всероссийском конкурсном отборе лучших социальных инициатив «Женщины за здоровое общество» на платформе https://womenforhealth.ru.

Проект «Женщины за здоровое общество» направлен на повышение качества жизни населения и снижение уровня смертности за счет популяризации среди женщин всех возрастов принципа ценностей здорового образа жизни, внедрения инструментов, открывающих доступ женщинам к достоверной и качественной информации об управлении здоровьем и принципах здоровьесбережения, продвижение женского лидерства через традиционные семейные ценности.

В рамках Конкурса выявляются лучшие социально ориентированные проекты, руководителем которых является женщина и которые имеют высокий потенциал масштабирования на разные регионы нашей страны.

В 2024 году Всероссийский конкурс лучших женских проектов стартовал 20 мая. Конкурс «Женщины за здоровое общество» проводится по следующим номинациям:

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  • здоровьесберегающие технологии;
  • материнство и детство;
  • здоровый образ жизни;
  • ИИ и цифровые решения для здоровья.

А также по специальным номинациям:

  • лучший предпринимательский проект в сфере здравоохранения;
  • специальная номинация;
  • социальные проекты взаимопомощи;
  • международное сотрудничество во имя здоровья и благополучия наций;
  • ментальное здоровье;
  • лучший молодежный проект по сохранению здоровья.

Участницы платформы смогут подать заявку на конкурс в своем личном кабинете на сайте https://womenforhealth.ru. Для этого необходимо в карточке проекта нажать на кнопку «Заявка на конкурс», во всплывшем окне выбрать номинацию и нажать на кнопку «Подать заявку на конкурс». Прием заявок продлится до 21 июля 2024 года.

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