«КрымДок»: VII Крымский открытый фестиваль документального кино закрыт

Торжественная церемония закрытия VII Крымского фестиваля документального кино «КрымДок» состоялась 16 мая в Крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре.

Центр искусств и спорта «Art Vision» и Благотворительный фонд социальных и творческих инициатив «Живая вода» сделали творческий подарок фестивалю, который стал прологом к началу церемонии закрытия Фестиваля.

В торжественной церемонии закрытия кинофестиваля приняли участие актриса, кинорежиссер, сценарист, заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств России Наталья Бондарчук, сценарист, прозаик, редактор Александр Барбух, директор общества с ограниченной ответственностью «Мир кино» Ольга Новикова, директор Крымского киномедиацентра Светлана Косарич и другие деятели культуры.

Опытные и начинающие режиссеры представили в этом году на конкурс 45 работ.

Председатель наблюдательного совета Елена Аксенова вручила Специальный диплом Межрегиональной общественной организации «Русское единство» и диплом фестиваля за вклад в популяризацию семейных ценностей, сохранение и укрепление духовно-нравственных традиций фильму «Отцы. О главном», режиссёра Марка Ларионова.

Заслуженный деятель искусств Республики Крым, заместитель министра культуры и руководителя Оргкомитета фестиваля Андрей Терещенко вручил дипломы Учредителя Фестиваля – Министерства культуры Республики фильмам о музыке: «Россия Сергея Рахманинова», режиссера Елены Гладковой, «Хормейстер», режиссера Галины Адамович (Республика Беларусь), «Мы видим музыку», режиссера Арсена Аракеляна (Республика Армения).

От республиканской независимой общественно-политической газеты «Крымская правда» награды вручала её обозреватель по культуре Людмила Обуховская.

Член Союза журналистов России, член Гильдии неигрового кино и телевидения России Игорь Хрекин вручил специальные дипломы от партнера фестиваля Творческого союза работников и ветеранов телевидения.

«За раскрытие образа музыки русской души» Специальный диплом Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России вручили члены Союза кинематографистов России Елена Куценко, Людмила Обуховская и

Светлана Старостина фильму «Русские люди», режиссёров Павла Фаттахутдинова и Светланы Бобровой.

Гран-при Фестиваля завоевал фильм «Военкоры-3. Он молится на языке Бога» режиссер Клим Поплавский.

В рамках мероприятия творческие номера на сцене Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра исполнили лауреаты всероссийских и международных конкурсов Идрис Шпот и Ирина Струкова, заслуженный артист Республики Крым Асан Белялов, заслуженный артист Украины и Крыма Сейтабла Меметов, студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма.

Закрыл фестиваль фильм режиссера Арсена Аракеляна «Мы видим музыку», который представила программный директор, заслуженный работник культуры Республики Крым, член Союза кинематографистов России Елена Куценко.

Имена победителей будут опубликованы на сайте организатора – Крымского киномедиацентра и официальном сайте фестиваля.

автор: Анфиса Третьякова, фото автора.