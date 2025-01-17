«Крымэнерго» модернизирует три центра питания на Южном берегу для повышения надежности электроснабжения

Летом из-за повышенного спроса на электроэнергию на Южном берегу образовывается нехватка генерирующих мощностей. Новые рекорды по потреблению фиксируются практически каждые два месяца. Модернизация центров питания поможет закрыть этот вопрос. Выражаю признательность Министру энергетики Российской Федерации Сергею Евгеньевичу Цивилеву, при непосредственном содействии которого принято решение выделить республике около 11 млрд рублей на данные работы. ГУП РК «Крымэнерго» необходимо определить приоритетность задач, представить перечень и график работ до 1 февраля, – дал поручение Глава Крыма.

Помимо этого, Сергей Аксёнов подчеркнул, что приоритетом деятельности «Крымэнерго» также остается замена старых трансформаторных подстанций в муниципальных образованиях для стабилизации напряжения и снижения потерь электроэнергии. Речь в первую очередь идет о Белогорском, Сакском, Симферопольском, Черноморском районах.

Нужно еще раз пересмотреть все запланированные работы, представить график гражданам. На данный момент около 200 подстанций требуют полной замены. Их обновление сразу повлияет на качество электроэнергии в населенных пунктах. При этом нужно искать приемлемые варианты и для тех ТП, которые можно модернизировать частично, – призвал Глава республики.

По информации генерального директора «Крымэнерго» Максима Шклярского, всего в 2024 году предприятие заменило 191 подстанцию. На первый квартал 2025 года работы запланированы по 66 объектам. Первые три ТП, расположенные в Белогорском районе, уже обновлены.

Сергей Аксёнов напомнил о важности ликвидации просроченной задолженности «Крымэнерго» по договорам на технологическое присоединение.