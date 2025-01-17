«Крымэнерго» модернизирует три центра питания на Южном берегу для повышения надежности электроснабжения

Благодаря поддержке федерального центра и Министерства энергетики Российской Федерации на Южном берегу Крыма планируется модернизировать три крупных центра питания. Об этом сообщил Глава Республики Крым. Как подчеркнул Сергей Аксёнов, данные мероприятия позволят значительно увеличить мощность электроэнергии и в результате максимально повысить надежность электроснабжения.
Летом из-за повышенного спроса на электроэнергию на Южном берегу образовывается нехватка генерирующих мощностей. Новые рекорды по потреблению фиксируются практически каждые два месяца. Модернизация центров питания поможет закрыть этот вопрос. Выражаю признательность Министру энергетики Российской Федерации Сергею Евгеньевичу Цивилеву, при непосредственном содействии которого принято решение выделить республике около 11 млрд рублей на данные работы. ГУП РК «Крымэнерго» необходимо определить приоритетность задач, представить перечень и график работ до 1 февраля, – дал поручение Глава Крыма.
Помимо этого, Сергей Аксёнов подчеркнул, что приоритетом деятельности «Крымэнерго» также остается замена старых трансформаторных подстанций в муниципальных образованиях для стабилизации напряжения и снижения потерь электроэнергии. Речь в первую очередь идет о Белогорском, Сакском, Симферопольском, Черноморском районах.
Нужно еще раз пересмотреть все запланированные работы, представить график гражданам. На данный момент около 200 подстанций требуют полной замены. Их обновление сразу повлияет на качество электроэнергии в населенных пунктах. При этом нужно искать приемлемые варианты и для тех ТП, которые можно модернизировать частично, – призвал Глава республики.
По информации генерального директора «Крымэнерго» Максима Шклярского, всего в 2024 году предприятие заменило 191 подстанцию. На первый квартал 2025 года работы запланированы по 66 объектам. Первые три ТП, расположенные в Белогорском районе, уже обновлены.
Сергей Аксёнов напомнил о важности ликвидации просроченной задолженности «Крымэнерго» по договорам на технологическое присоединение.
За прошлый год было выполнено 21 365 присоединений при плановом показателе в 20 тысяч. Наша итоговая задача – своевременная реализация уже заключенных и оплаченных договоров. В 2025 году должно быть завершено также не менее 20 тыс. техприсоединений. В то же время руководители филиалов «Крымэнерго» должны лично отрабатывать с заявителями их запросы на мощности в электросетях. Не всегда потребность соответствует запросу – важно распределить мощности так, чтобы обеспечить потребителям комфортную жизнь и работу, – сказал Глава Крыма.
Сообщается, что за первые две недели нового года «Крымэнерго» заключило 761 договор на технологическое присоединение.
В дополнение Максим Шклярский проинформировал, что энергетики продолжают работу по подключению к электричеству земельных участков участников специальной военной операции.
В 2024 году внешнее электроснабжение завершено по трем площадкам. Это населенные пункты Лесновка и Молочное Сакского района, Окуневка Черноморского района. В Лесновке мы уже приступили к расстановке распределительных сетей. Первые десять заявителей будут присоединены до конца января, – отмечает генеральный директор «Крымэнерго».
Вместе с тем Сергей Аксёнов уточнил, что планы работ по обеспечению инженерной инфраструктурой участков участников СВО будут опубликованы на официальных сайтах и страницах в социальных сетях профильных ведомств до конца первого квартала текущего года.
Кроме того, Сергей Аксёнов поблагодарил Максима Шклярского и коллектив «Крымэнерго» за возросшее качество работы.
Темпы, набранные в течение 2024 года, значительно превышают показатели предыдущих лет. Внимание, которое уделяется предприятием и лично Максимом Ярославовичем обращениям граждан, – одно из наиболее показательных для других служб. Так держать! – говорит Глава республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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