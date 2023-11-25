«Крымгазсети»: меры социальной поддержки при догазификации

Меры социальной поддержки при догазификации

Субсидия на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков;

Нормативные правовые документы:

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2023 № 168 «Об утверждении Правил предоставления в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при предоставлении субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации»

Постановление Совета министров Республики Крым от 28.02.2023 № 161 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации»

Предоставляется:

гражданам Российской Федерации, заключившим после 31 декабря 2022 года договор с газораспределительной организацией о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации:

— участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, статус которым установлен в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

— многодетным семьям;

— малоимущим гражданам, в том числе малоимущим семьям с детьми.

Размер субсидии:

В размере затрат граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации, предусмотренных в заключенном таким лицом договоре, но не более 100 000 рублей.

Куда обращаться за получением субсидии:

Гражданин или его законный представитель обращается в орган труда и социальной защиты населения муниципального образования Республики Крым по месту жительства с письменным заявлением по утвержденной форме.

ВАЖНО!

Субсидия предоставляется гражданам путем перечисления средств газораспределительной организации ГУП РК «Крымгазсети», с которой у гражданина заключен договор.

Субсидия предоставляется в отношении одного домовладения однократно.

В случае если домовладение принадлежит на праве общей долевой либо совместной собственности, субсидия предоставляется одному из собственников, который обратился с заявлением.

В состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы.

2. Адресная материальная помощь на подключение жилого помещения к действующим сетям газораспределения.

Нормативный правовой документ:

Постановление Совета министров Республики Крым от 01.03.2016 № 80 «Об утверждении Порядка оказания адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»

Предоставляется: гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Крым, среднедушевой доход семьи которых не превышает величины двух прожиточных минимумов на душу населения в Республике Крым на момент обращения за получением материальной помощи:

— ветеранам войны, статус которым установлен в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и законодательством, действовавшим на территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года;

— ветеранам боевых действий из числа военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане;

— гражданам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и гражданам из подразделений особого риска;

— инвалидам I — II группы;

— семьям, воспитывающим детей-инвалидов;

— многодетным семьям;

— гражданам, получающим федеральную социальную доплату к пенсии в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Размер адресной материальной помощи:

50% фактически понесенных затрат, но не более 100 000 рублей.

Куда обращаться за получением материальной помощи:

Гражданин или его законный представитель обращается в орган труда и социальной защиты населения муниципального образования Республики Крым по месту жительства с письменным заявлением по утвержденной форме.

ВАЖНО!

Гражданин является собственником жилого помещения, проживающим на территории Республики Крым не менее 1 года.

Материальная помощь предоставляется единоразово на одно жилое помещение.

В составе семьи учитываются супруги, родители и несовершеннолетние дети, совместно проживающие с гражданином, обратившимся за получением материальной помощи.

Гражданам, получившим адресную материальную помощь на подключение жилого помещения к действующим сетям газораспределения, субсидия на покупку и установку газоиспользующего оборудования, и проведение работ внутри границ земельных участков не предоставляется.

Более подробно об указанных мерах можно ознакомиться на сайте Правительства Республики Крым по ссылке https://mtrud.rk.gov.ru/ru/structure/5750

3. Информация о программе льготного кредитования

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 18 мая 2022 года № 350 кредит может быть предоставлен уполномоченным банком на приобретение внутридомового газового оборудования и (или) монтаж по договору подряда, договору на выполнение строительно-монтажных работ, договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенному с газораспределительной или подрядной организацией, для газоснабжения домовладения, расположенного на территории Республики Крым.

Кто может получить льготный потребительский кредит:

Гражданин Российской Федерации, являющийся собственником домовладения, находящегося на территории Республики Крым (подтверждается выпиской из единого государственного реестра недвижимости)

Процентная ставка по кредиту – 3 процента годовых. Срок кредита – не более 5 лет.

В случае нарушения заемщиком условий кредитования или не подтверждения целевого использования кредитных средств уполномоченный банк имеет право изменить размер ставки по льготному потребительскому кредиту.

Размер кредита:

до 160 тыс. рублей (включительно) — по кредитам, предоставляемым заемщикам (за исключением льготных категорий граждан);

до 200 тыс. рублей (включительно) — по кредитам, предоставляемым заемщикам, относящимся к льготным категориям граждан.

Каждый уполномоченный банк самостоятельно определяет перечень необходимых документов. Условия могут отличаться, поэтому подробности нужно уточнять непосредственно в банке.

Телефоны «горячих» линий банков бесплатно для звонков со стационарных телефонов и номеров российских мобильных операторов: РНКБ Банк (ПАО) 8 800 234-27-27, АО «АБ «РОССИЯ» 8 800 100-11-11, АО «ГЕНБАНК» 8 800 333-55-45.

Заемщики, относящиеся к льготной категории граждан:

ветераны, статус которых установлен в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и законодательством, действовавшим на территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года;

граждане, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

инвалиды I — II групп;

семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

многодетные семьи;

граждане, получающие федеральную социальную доплату к пенсии в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

О стоимость услуг подключения внутри границ земельного участка заявителя, предоставляемых ГУП РК «Крымгазсети» в 2023 году можно узнать по ссылке:https://yalta.rk.gov.ru/documents/54509ecf-96ce-494d-9367-0d14a33291ee

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта