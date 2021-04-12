Крымская астрофизическая обсерватория — в топе самых желанных «космических» мест у россиян

В 2021 году в России и мире отмечается 60 лет со дня первого полёта человека в космос. Напомним, что 12 апреля 1961 года гражданин СССР, старший лейтенант Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов.
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В топ-8 самых желанных «космических» мест у россиян вошли:
- улица, сквер, памятник и кедр Гагарина в Сочи,
- музей космонавтики и ракетной техники, расположенный на территории Петропавловской крепости, в сооружении Иоанновского равелина, в Санкт-Петербурге,
- крымская астрофизическая обсерватория в Научном Бахчисарайского района,
- музей авиации и космонавтики ДОСААФ России на ВДНХ в Москве,
- музей космонавтики в Ростове-на-Дону,
- музей мирового океана в Калининграде,
- музей авиации и космонавтики в Самаре,
- музей Валентине Терешковой «Космос женщины ХХ века» в Ярославской области.
По статистике
Восемь популярных городов, связанных с космосом:
- Сочи – 2516 ₽ / 9,26 ночи *
- Санкт-Петербург — 2 721 ₽ / 4,6 ночи
- Бахчисарай – 2215 ₽ / 2,3 ночи
- Москва — 2 576 ₽ / 2,66 ночи
- Ростов-на-Дону — 2 041 ₽ / 1,66 ночи
- Калининград — 1 779 ₽ / 6 ночей
- Самара — 2 243 ₽ / 2 ночи
- Ярославль — 2 847 ₽ / 3 ночи
*Средняя стоимость ночи в отелях
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