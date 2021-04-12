Крымская астрофизическая обсерватория — в топе самых желанных «космических» мест у россиян

В 2021 году в России и мире отмечается 60 лет со дня первого полёта человека в космос. Напомним, что 12 апреля 1961 года гражданин СССР, старший лейтенант Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов.

В честь этого события сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, куда туристы планируют поездки, чтобы узнать больше о космонавтах и космонавтике. Список составлен на основании данных бронирований жилья в 2021 году.

В топ-8 самых желанных «космических» мест у россиян вошли:

улица, сквер, памятник и кедр Гагарина в Сочи,

музей космонавтики и ракетной техники, расположенный на территории Петропавловской крепости, в сооружении Иоанновского равелина, в Санкт-Петербурге,

крымская астрофизическая обсерватория в Научном Бахчисарайского района,

музей авиации и космонавтики ДОСААФ России на ВДНХ в Москве,

музей космонавтики в Ростове-на-Дону,

музей мирового океана в Калининграде,

музей авиации и космонавтики в Самаре,

музей Валентине Терешковой «Космос женщины ХХ века» в Ярославской области.

По статистике TVIL.RU , больше всего бронируют квартиры (56,73%) и номера в отелях (41,03%) в городах, связанных с космосом, семьи с детьми ( 23,99%) и пары (37,67%). Дешевле всего отдохнуть в Калининграде, дороже – в Ярославле.

Восемь популярных городов, связанных с космосом:

Сочи – 2516 ₽ / 9,26 ночи * Санкт-Петербург — 2 721 ₽ / 4,6 ночи Бахчисарай – 2215 ₽ / 2,3 ночи Москва — 2 576 ₽ / 2,66 ночи Ростов-на-Дону — 2 041 ₽ / 1,66 ночи Калининград — 1 779 ₽ / 6 ночей Самара — 2 243 ₽ / 2 ночи Ярославль — 2 847 ₽ / 3 ночи *Средняя стоимость ночи в отелях