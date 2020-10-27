Крымская Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия «Электро-мото-транспорт»

С целью профилактики аварийности с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, сигвеи, гироскутеры СИМ) и мототранспорта (мотоциклов, мотороллеров, мопедов и т.д.) с 20 по 29 октября 2020 года крымская Госавтоинспекция проводит комплекс оперативно-профилактических мероприятий под общим названием «Электро-мото-транспорт».

В последнее время участники дорожного движения стали активно использовать современные средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и т.д), которые согласно действующим ПДД не являются транспортными средствами. Однако некоторые СИМ оборудуются электродвигателями максимальной мощностью более 0,25 кВт и максимальную конструктивную скорость более 50 км/час. Некоторые водители мототранспорта, к сожалению, пренебрегают элементарными правилами дорожной безопасности: превышают скорость, управляют транспортным средством без мотошлема, рискуя не только собственным здоровьем, но и жизнью пассажиров. Нередки случаи выезда и движения мототранспорта по встречной полосе движения, а также управления мототранспортом водителями в состоянии опьянения, — отметили в ГИБДД.

Для более эффективной работы в проведении профилактических мероприятий задействована мотогруппа сотрудников ОСР ДПС ГИБДД МВД по Республике Крым. Это сводит к нулю шансы нарушителей ПДД скрыться на мототранспорте от сотрудников полиции. За период проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД выявлено 351 нарушение требований ПДД, допущенные мотоциклистами, и четыре нарушения, допущенные лицами, управляющими СИМ. Выявлено также 25 водителей мотоциклов, управлявших своим транспортным средством в состоянии опьянения. Зафиксировано 88 водителей, управлявших мототранспортом без документов. Задержано и помещено на штрафстоянку 76 единиц мототранспорта.

Госавтоинспекция Крыма напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге, ни в коем случае не нарушать требования безопасного поведения на дороге, в первую очередь, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.