Крымская делегация принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Республики Крым под руководством Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова принимает участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В ходе мероприятия планируется подписание ряда меморандумов о реализации инвестиционных соглашений, а также заключение соглашений о сотрудничестве с Донецкой и Луганской Народными Республиками в экономике, торговле, науке, здравоохранении, инвестиционной деятельности и других областях.

По словам Владимира Константинова, проведение экономического форума в период специальной военной операции имеет особое значение, не говоря уже о традиционных практических результатах мероприятия.

Сегодня важно показать, что в этот непростой, переломный, период наша страна видит траекторию дальнейшего развития. Вопросов для обсуждения много. В определенной степени мы оказались на перепутье, поняли, что Запада для нас больше нет. И сейчас нам, в первую очередь, нужно избавляться от зависимости от него, в том числе на ментальном уровне. Наша культурная, политическая, экономическая элита была зависима от них. Сейчас всем очевидно, что этот период закончился, но куда двигаться дальше — неизвестно, — сказал глава крымского парламента.

Владимир Константинов отметил, что возможности для перестройки экономической системы юга страны даёт присоединение к России новых субъектов.

Убежден, что и Крым после окончания Спецоперации получит много интересных направлений для развития, — подчеркнул председатель Госсовета РК.

По информации организаторов ПМЭФ, в 2023 году в мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК

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