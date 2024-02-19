Крымская и севастопольская молодежь научат разрабатывать творческие проекты — «Создавай.Таврида»

С 18 по 21 апреля на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») пройдет Акселератор творческих проектов «Создавай.Таврида», в котором примет участие молодежь Республики Крым и города Севастополя. За несколько дней участники программы научатся создавать собственные проекты: от упаковки идеи до подачи заявки на грантовый конкурс. Регистрация на образовательную программу открыта на сайте: https://clck.ru/38udom

Акселератор творческих проектов «Создавай.Таврида» реализует арт-кластер «Таврида» (проект Росмолодёжи) совместно с Государственным комитетом молодежной политики и Домом молодежи Республики Крым, а также Управлением по делам молодежи и спорта и Городским центром социальных и спортивных программ города Севастополя.

Участниками Акселератора могут стать молодые деятели в сфере культуры от 18 до 35 лет. Обучение бесплатное, необходимо подать заявку на сайте. Регистрация на программу «Создавай.Таврида» открыта до 25 марта 2024 года включительно, обучение пройдет с 18 по 21 апреля.

Акселератор творческих проектов «Создавай.Таврида» — это бесплатная образовательная программа Академии «Меганом», практическое руководство по написанию и упаковке идей в проекты, которые в дальнейшем могут получить реальное финансирование и быть реализованы. Акселератор создан специально для молодежи из регионов России и позволяет в короткий срок получить знания по основам социального проектирования, научиться грамотно презентовать собственные идеи, развивать ораторское мастерство и навыки презентации. По итогам программы участники создадут готовые конкурентоспособные проекты для последующей их реализации, а также получат ценную обратную связь от экспертов Росмолодёжь.Гранты и других грантовых конкурсов.

В феврале в Ярославле прошел Акселератор творческих проектов «Создавай.Ярославль». Авторы лучших проектов стали финалистами и были приглашены на площадку арт-кластера «Таврида» в Крыму для участия в конкурсе Росмолодёжь.Гранты с возможностью получить финансирование своего проекта. Помимо Крыма, в 2024 году образовательную программу примут Вологодская, Ивановская, Челябинская, Новгородская, Запорожская области.

Финалистами Акселератора 2023 года стали 108 человек, они получили наставничество от экспертов, а 86 участников и финалистов программы выиграли федеральные и региональные грантовые конкурсы на общую сумму более 44 млн рублей. Это еще раз подтверждает важность нашей образовательной программы. С каждым годом число участников Акселератора увеличивается, проекты становятся серьезнее и полезнее для регионов — они дают импульсы к развитию изнутри и меняют жизнь городов, дают возможность жителям приобретать совершенно новые компетенции, — отмечает руководитель службы грантового сопровождения арт-кластера «Таврида» Оксана Никифорова.

Акселератор творческих проектов «Создавай.Таврида» реализуется с 2021 года. За это время программа успешно прошла в Туле, Петрозаводске, Перми, Челябинске, Новосибирске, Хабаровске, Нижнем Новгороде и Ставрополе, в Крыму на базе Академии «Меганом» для участников из Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, в Ростове-на-Дону, Симферополе и Севастополе. Также Акселератор состоялся в формате арт-школы «Создавай.Таврида» на фестивальной площадке арт-кластера.