Крымская Налоговая инспекция фиксирует рост схем подмены трудовых отношений самозанятостью

Количество плательщиков с 2020-го достигло 180 тысяч самозанятых, больше 20 тысяч – только с начала текущего года. Чаще всего люди работают в перевозке пассажиров, оказывают услуги водителя, занимаются грузоперевозками, маникюром и педикюром и парикмахерскими услугами.

Всего в России самозанятыми зарегистрировано 15 миллионов человек, их доход составил около 8 триллионов рублей. Преимущества использования спецрежима неоспоримы – зарегистрироваться можно при помощи телефона, он же заменяет кассовый аппарат – в мобильном приложении удобно формировать чеки, отчетность сдавать не нужно, ставки налога невысоки, доступны кредит и ипотека, – рассказали в налоговой службе.

Однако в ведомстве отметили, что на фоне этого фиксируется рост нарушений: работодатели вынуждают работников оформлять самозанятость вместо официального трудоустройства во избежание налогов и страховых взносов.

Так, в Евпатории предприятие по установке сигнализаций в 2024 году привлекало четырех самозанятых на постоянной основе. После проверки компания была вынуждена доплатить 1,2 млн рублей НДФЛ и 1,34 млн рублей страховых взносов.

Схожая ситуация произошла в Симферополе: строительная фирма, работающая над дорожными объектами, фактически держала около сотни человек в статусе самозанятых. По итогам проверок за 2023-2024 годы предприятию пришлось перечислить в бюджет более 18 миллионов рублей.

Для налоговых органов «серые» схемы очевидны. В распоряжении налоговиков достаточно ресурсов, чтобы аналитическим путем выявить налогоплательщиков, находящихся в зоне риска, – подчеркнули в УФНС.

И отметили, что в основном налогоплательщики согласны с замечаниями и самостоятельно уточняют свои налоговые обязательства, в противном случае применяются меры налогового контроля.

За 9 месяцев 2025 года 13 налогоплательщиков, отобранных в группу риска по подмене трудовых отношений, увеличили налоговые обязательства на 11 миллионов рублей: по страховым взносам – на 7 миллионов, по НДФЛ – на 4 миллиона рублей. По результатам камеральной налоговой проверки двум организациям доначислено 3,7 миллиона рублей по НДФЛ, перечислили в налоговой.

По словам налоговиков, совместная работа с региональными и муниципальными властями помогает легализовать доходы и выводить бизнес «из тени». Среднедушевой доход самозанятых растет: если в 2024 году он составлял 481,5 тысячи рублей, то в 2025-м увеличился еще на 110 тысяч. Средний чек почти не изменился – 3,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в этом году более пятидесяти граждан, занимавшихся бизнесом без регистрации, были привлечены к постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. Также крымские налоговики с начала года вывили потенциальные незадекларированные доходы крымчан по банковским данным о переводах на карты по системе быстрых платежей на сумму более двух миллиардов рублей.

источник: РИА Новости Крым