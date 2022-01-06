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Крымская полиция предостерегает об опасности покупки фальшивых путевок в Интернете
Иллюстрация: mk.ru

Крымская полиция предостерегает об опасности покупки фальшивых путевок в Интернете

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:18 06.01.2022

Крымская полиция напоминает: Интернет-мошенники активны не только в курортный сезон, но и на протяжении всего года.

В зимний период наиболее дальновидные туристы, запланировавшие летний отдых в Крыму, уже присматривают и приобретают билеты и путевки на юг. Злоумышленники не упускают возможности и размещают в интернете объявления о наличии свободных мест в пансионатах и гостиницах. Мошенники просят клиентов выслать предоплату или же полностью оплатить выбранный номер. Якобы так они получают гарантии, что отдыхающие точно приедут и номер не будет простаивать в разгар сезона.

Доверчивые пользователи соглашаются на сделку и перечисляют крупную сумму, как они думают, представителю сферы туризма. Они с нетерпением ждут летнего отпуска, чтобы отправиться на отдых к морю. Но уже на месте оказывается, что никакого номера они не бронировали, или вообще гостиницы такой нет. В такой ситуации необходимо незамедлительно обратиться за помощью в полицию, — рассказали в МВД по РК.

Крымская полиция настоятельно рекомендует придерживаться следующих правил:

  • Ищите информацию лишь на проверенных Интернет-сайтах или на официальных сайтах санаторно-курортных учреждений, гостиничных комплексов.
  • Обращайте внимание на указанную контактную информацию. Если на сайте размещен только лишь мобильный телефон, стоит насторожиться.
  • Помните: если отель предлагает большую скидку при условии полной оплаты проживания, то с большой вероятностью, это мошенники. Откажитесь от покупки путёвок на таком Интернет-сайте.
  • Не перечисляйте деньги за проживание в номере на карту физического лица. Крупные гостиничные и санаторно-курортные комплексы открывают в банке счет предприятия,поэтому, когда вас просят перечислить деньги на карту конкретного человека, скорее всего, вас хотят обмануть.
  • Проверяйте указанный в реквизитах ИНН предприятия (на сайте nalog.ru). При этом обращайте внимание на дату основания. Если предприятию год и меньше, то это тоже повод насторожиться.

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