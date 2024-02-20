Крымская таможня передала зарегистрированные на Украине транспортные средства на нужды СВО

Крымская таможня передала Министерству обороны РФ 11 зарегистрированных на Украине транспортных средств международной перевозки. Они были изъяты за нарушение правил использования.

В 2015 году 6 тягачей и 5 полуприцепов-цистерн доставили товары в адрес одной из крымских фирм, после чего должны были быть вывезены. Однако предприятие продолжило их эксплуатировать для внутренних перевозок. Таможенниками по факту нарушения правил использования грузовой техники была проведена проверка, по итогам которой сумма доначисленных таможенных платежей и пеней превысила 18 млн рублей. При этом стоимость самих транспортных средств оценивается в 20,3 млн рублей, — отмечают в пресс-службе Крымской таможни.