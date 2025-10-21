Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Крымская таможня в 2025 году выпустила в два раз больше транспортных средств для личного пользования
Новости Республики
Крымская таможня в 2025 году выпустила в два раз больше транспортных средств для личного пользования
фото: пресс-служба Крымской таможни

Крымская таможня в 2025 году выпустила в два раз больше транспортных средств для личного пользования

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 14:03 21.10.2025

С начала года Крымской таможней выпущено в свободное обращение более 657 транспортных средств граждан, что в 2 раза превышает аналогичный показатель 2024 года.  В федеральный бюджет при выпуске в свободное обращение ТСЛП перечислено более 652 млн рублей.

Преимущественно физическими лицами ввоз транспортных средств для личного пользования осуществлялся из Китая. В основном это машины категорий не старше 3-х лет и от 3-х до 5 лет. В 2025 году мы также фиксируем трехкратный рост числа ввезённых авто с освобождением от уплаты таможенных платежей в связи с переездом на постоянное место жительство  в Российскую Федерацию. Странами ввоза, как и годом ранее, остаются страны ЕС, — отметила и.о. начальника Крымской таможни Татьяна Кравец.

источник: пресс-служба Крымской таможни

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  В Крыму более 3000 студентов примут участие в молодёжных проектах помощи фронту
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x