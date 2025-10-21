Крымская таможня в 2025 году выпустила в два раз больше транспортных средств для личного пользования

С начала года Крымской таможней выпущено в свободное обращение более 657 транспортных средств граждан, что в 2 раза превышает аналогичный показатель 2024 года. В федеральный бюджет при выпуске в свободное обращение ТСЛП перечислено более 652 млн рублей.

Преимущественно физическими лицами ввоз транспортных средств для личного пользования осуществлялся из Китая. В основном это машины категорий не старше 3-х лет и от 3-х до 5 лет. В 2025 году мы также фиксируем трехкратный рост числа ввезённых авто с освобождением от уплаты таможенных платежей в связи с переездом на постоянное место жительство в Российскую Федерацию. Странами ввоза, как и годом ранее, остаются страны ЕС, — отметила и.о. начальника Крымской таможни Татьяна Кравец.

источник: пресс-служба Крымской таможни

