Крымская железная дорога за три месяца перевезла более 2 миллионов пассажиров

По пассажирским перевозкам наблюдается стабильная динамика увеличения объемов, как к заданным параметрам, так и к уровню 2024 года. При этом за март 2025 года перевезено железнодорожным транспортом более 777 тысяч пассажиров, – сказано в сообщении предприятия.

За март текущего года 262 тысячи человек направлялись в дальние поездки, 514 – в приделах полуострова, уточнили в КЖД.

Также по итогам работы за март 2025 года перевезено 428 тысяч тонн грузов.

Объем погрузки к уровню марта 2024 года составил 87%. По итогам работы I квартала перевезено 1 230,9 тысяч тонн грузов, подсчитали в КЖД.