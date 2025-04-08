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Крымская железная дорога за три месяца перевезла более 2 миллионов пассажиров
фото: © Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

Крымская железная дорога за три месяца перевезла более 2 миллионов пассажиров

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:39 08.04.2025

С начала 2025 года более 2 миллионов пассажиров перевезла крымская железная дорога. Это 101,6% к выполнению показателя за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщил в пресс-службе КЖД.

По пассажирским перевозкам наблюдается стабильная динамика увеличения объемов, как к заданным параметрам, так и к уровню 2024 года. При этом за март 2025 года перевезено железнодорожным транспортом более 777 тысяч пассажиров, – сказано в сообщении предприятия.

За март текущего года 262 тысячи человек направлялись в дальние поездки, 514 – в приделах полуострова, уточнили в КЖД.

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Также по итогам работы за март 2025 года перевезено 428 тысяч тонн грузов.

Объем погрузки к уровню марта 2024 года составил 87%. По итогам работы I квартала перевезено 1 230,9 тысяч тонн грузов, подсчитали в КЖД.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству и «Российским железным дорогам» рассмотреть вопрос о развитии железнодорожного сообщения Крыма с центральными регионами страны через территорию новых субъектов.

источник: РИА Новости Крым

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