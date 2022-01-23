Крымская зима: на следующей неделе на полуострове от плюс двух до минус двенадцати

Последняя неделя января лишь подтвердит многолетнее наблюдение о том, что крымская зима достаточно теплая, но капризная. Синоптики прогнозируют «неустойчивый характер погоды».

Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, в понедельник местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10° С, на побережье -4…+1° С, днем -3…+2° С, в горах -4…-9° С, — отметили в Крымском гидрометцентре.

Небольшое уточнение — ощущаемая температура будет ниже, чем на самом деле. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

При северных ветрах ощущаемая температура будет в среднем на 3-4 градус ниже, чем по прогнозам. А по прогнозам в понедельник в тылу циклона ночью до — 3… — 8, местами до -11, это настоящие морозы для крымчан. Днем прогнозируется 0…-5. Вторник не обойдется без локального снега, ночью -5…-10 и 0…-5 днем, на побережье возможен слабый плюс, — рассказал Тишковец.

26-27 января по ночам будет очень холодно – до минус 12, днем – до плюс одного. К концу недели морозы несколько отступят: днем на полуострове – небольшой «плюс», ночью – небольшой «минус». Не самые комфортные условия для автомобилистов.

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