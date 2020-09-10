Крымские аграрии собрали 14 тысяч тонн плодово-ягодной продукции

Крымские аграрии уже собрали 14 тысяч тонн плодово-ягодной продукции, из которых – более 9 тысяч тонн яблок. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе рабочей поездки в Красногвардейский район.

В Республике на сегодня собрано почти 4 тысячи тонн черешни, кизила, сливы, персика с площади 1,7 тысяч гектаров предприятиями Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Кировского, Красногвардейского, Ленинского, Нижнегорского, Сакского Симферопольского, Советского и Черноморского районов, – уточнил вице-премьер.

Андрей Рюмшин также отметил, что сельхозтоваропроизводители Крыма собрали более тысячи тонн земляники садовой и малины.

В рамках рабочей поездки вице-премьер посетил АО «Крымская Фруктовая Компания», которая является крупнейшим производителем плодово-ягодной продукции в Республике Крым. Урожай яблок с садов предприятия составляет 50% всего валового сбора яблок в Республике Крым. Валовый сбор урожая плодовых культур на предприятии в 2019 году составил почти 40 тысяч тонн.

Высокое качество производимой продукции «Крымской Фруктовой Компании» уже успели оценить жители всей территории Российской Федерации. В течение этого года предприятие продолжает динамично развиваться: наращивается потенциальная клиентская база, расширяется ассортимент упакованной продукции. На сегодня на предприятии 1763 гектаров многолетних плодовых насаждений, в том числе, в плодоносящем возрасте 1405 гектаров, — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин посетил яблоневый сад, который был посажен на предприятии весной и осенью 2019 года. При посадке сада на общей площади около 147 га, были использованы передовые технологии интенсивного садоводства. В этом году весной на предприятии начат монтаж и установка противоградовой сетки, работы планируется завершить уже до конца года. Всего противоградовой сеткой будет защищено 147 гектаров яблони сортов Галма, Канкр, Леди Крым, Гренни Смит, Фуджина, Гала.

На территории распределительного центра компании расположено новое фруктохранилище и линия сортировки фруктов. На сегодня разработана архитектурно-технологическая концепция на строительство фруктохранилища на 20 тысяч тонн.

Фото: минсельхоз РК.