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Крымские аграрии собрали 4 тысячи тонн плодово-ягодной продукции
Фото: rk.gov.ru

Крымские аграрии собрали 4 тысячи тонн плодово-ягодной продукции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:35 24.08.2020

Крымские аграрии собрали 4 тысячи тонн плодово-ягодной продукции. Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В этом году у нас хорошие показатели по валовому сбору ягод, на сегодня собрано более тысячи тонн земляники садовой и малины, что на 49% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Сельхозтоваропроизводители собрали 2,3 тысячи тонн черешни, вишни, сливы, абрикосов и персиков, 1,4 тысяч тонн яблок, – прокомментировал вице-премьер.

Он также проинформировал, что в этом году заложено почти 792 гектара многолетних насаждений.

На сегодня подготовлена почва под закладку 1600 гектаров многолетних плодовых, ягодных кустарниковых и эфиромасличных культур, – подчеркнул Рюмшин.

В этом году в Республике всего предстоит убрать почти семь тысяч гектаров плодово-ягодных насаждений.

Крымские аграрии собрали 4 тысячи тонн плодово-ягодной продукции

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