Крымские аграрии собрали порядка десяти тысяч тонн овощей открытого и защищенного грунта

Крымские аграрии собрали порядка 10 тысяч тонн овощей открытого и защищенного грунта. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Крымские сельхозпредприятия собрали почти три тысячи тонн овощей открытого грунта и более семи тысяч тонн — защищенного грунта. В Республике Крым засеяно более 72% общей площади овощей открытого грунта. На сегодня хозяйствами всех категорий посеяно 4 339 гектаров, тогда как общая прогнозная площадь под овощами открытого грунта всех категорий хозяйств составляет 6 тысяч гектаров, из них собрано 2975 тонн овощей, – прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин уточнил, что аграрии сейчас занимаются уборкой капусты, огурцов, лука, кабачков и других овощей открытого грунта.

Также предприятиями Бахчисарайского, Белогорского, Красногвардейского и Симферопольского района собрано 7328 тонн овощей защищенного грунта. Из них 2 122 тонны огурцов, более 5 140 тонн томатов, 66 тонн других овощей, — отметил вице-премьер.

Андрей Рюмшин также добавил, что посевная площадь под картофелем в республике составляет 2,5 тысячи гектаров. Из них убрано почти 7% от общей площади.