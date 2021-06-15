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Крымские аграрии в этом году посеяли 2,3 тысячи гектаров картофеля и 2,8 тысячи гектаров овощей

Крымские аграрии в этом году посеяли 2,3 тысячи гектаров картофеля и 2,8 тысячи гектаров овощей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 15.06.2021

Крымские аграрии в этом году посеяли 2,3 тысячи гектаров картофеля и 2,8 тысячи гектаров овощей. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров  – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По его словам, план сева картофеля и овощей в 2021 году составляет около 10 тысяч гектаров.

Вице-премьер отметил, что площадь, которую занимает картофель, значительно увеличена в сельхозорганизациях Республики.

Также сельхозтоваропроизводители региона наращивают производство овощей закрытого грунта. При ожидаемом валовом сборе в 9,8 тысяч тонн к началу лета 2021 года уже собрано более 5 тысяч тонн. Выполнение плана за 5 месяцев превысило 53%. По этому показателю Республика Крым находится на четвертом месте в Южном Федеральном округе, — уточнил Андрей Рюмшин.

Фото и материалы: пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

Крымские аграрии в этом году посеяли 2,3 тысячи гектаров картофеля и 2,8 тысячи гектаров овощей

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