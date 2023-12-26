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ские борцы-классики завоевали пять медалей на Рождественском турнире в Краснодарском крае
фото: Федерация спортивной борьбы РК

Крымские борцы-классики завоевали пять медалей на Рождественском турнире в Краснодарском крае

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 20:56 26.12.2023

Пять медалей завоевали крымские борцы на VI Рождественском турнире по греко-римской борьбе среди юношей 2009-2011 гг. р. на призы чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Степана Маряняна. Соревнования 22-24 декабря прошли в станице Динской Краснодарского края.

В активе наших земляков – четыре золотых и одна серебряная награды. Победителями турнира в своих весовых категориях стали Бекир Бекиров из Старого Крыма (до 35 кг, тренер – Сеттар Абдулганиев), симферопольцы Эдем Пайзиев (до 38 кг) и Марлен Ковали (до 41 кг), оба спортсмена тренируются под руководством Сергея Попенкова и Евгения Плутицкого, а также Эмиль Байзаков из Марьяновки Красногвардейского района (до 52 кг, тренер – Альберт Плишаков). Эдем Пайзиев получил специальный приз за лучшую технику на турнире. В весе до 35 кг «серебро» взял Эдем Гафаров из Старого Крыма (тренер – Сеттар Абдулганиев), — отмечает «Крымский спорт»

Всего в соревнованиях приняли участие более 270 спортсменов из разных регионов страны.

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Звезды мировой спортивной борьбы – олимпийский чемпион Давит Чакветадзе, чемпион мира Никита Мельников, призеры чемпионатов мира и Европы Александр Головин и Юрий Денисов – провели для ребят мастер-классы.

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