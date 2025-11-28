Крымские бойцы на Запорожском направлении уничтожают всё, что летает

Прямо сейчас:
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:14 28.11.2025

Крымские бойцы делятся, летает всё: дроны-камикадзе, ударные и разведывательные «крылья», грозная «Баба-Яга».

Ребята постоянно работают под вражескими атаками, защищают технику, товарищей, мирные сёла и успешно сбивают вражеские «птички», — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму. 

Народный фронт вместе с советом ветеранов Красногвардейского района и крымскими предпринимателями передали для ребят два анализатора частот.

Такие передачи проходят уже несколько лет, в общей сложности это несколько десятков защитной техники от БПЛА только для этого подразделения.

Спасибо за поддержку из Крыма! Продолжаем делать все для победы, для защиты мирного населения, успешно уничтожаем вражеские дроны, — отметил боец с позывным «Филин».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

