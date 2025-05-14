Крымские бойцы СВО могут оперативно получить денежную компенсацию вместо земельного участка

Вице-премьер разъяснила, что земельные участки предоставляются на территории с планируемой развитой инфраструктурой. Однако подготовка всей документации для выдачи участков, а также подведение сетей снабжения является достаточно длительным процессом. Следующий пул земельных участков планируется предоставить не ранее конца 2026 года.

Проанализировав рынок, мы понимаем, что сейчас за миллион рублей можно приобрести земельный участок, аналогичный тем, которые предоставляет государство. Однако в случае, если участнику СВО земельный участок не нужен, закон не ограничивает его в возможностях реализации полученной компенсации. Она может быть потрачена на строительство дома на уже имеющемся участке, ремонт или любые другие нужды. И это тоже правильно. Такая альтернатива предлагается по запросам наших бойцов, – пояснила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым.

Напомним, порядок выплаты денежной компенсации был принят 14 апреля 2025 года. Этот вариант могут выбрать те военнослужащие, которые стоят в очередности на получение земли и которым еще не распределен земельный участок и в отношении которых еще не принято решение о предоставлении им земельного участка бесплатно в собственность.

«Также обращаю внимание на то, что если заявитель не состоит в Реестре участников СВО в АИС «Земля», подача заявления не доступна», – подчеркнула Анна Анюхина.

Соответствующее заявление на предоставление такой услуги можно подать в электронном виде на сайте Минимущества Крыма по ссылке: https://mzem.rk.gov.ru/ или через центры «Мои документы». На сайте министерства внизу размещен баннер «Денежная компенсация взамен предоставления земельного участка». Участникам СВО нужно пройти авторизацию через ЕСИА, подать заявление, заполнить блок «Реквизиты банка» и прикрепить необходимые документы.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым также отметила, что при подаче документов особое внимание нужно обратить на банковский счет, чтобы данные счета, указанные в заявлении, совпадали

с данными из банковской выписки, прикрепленными к заявлению.

Важно понимать, что на сроки рассмотрения заявления также влияют ранее поданные документы при постановке в очередь на получение земельного участка. Специалисты Минимущества их проверяют и при необходимости направляют межведомственные запросы для подтверждения данных.

Так, например, сотрудники в первую очередь обращают внимание на прикрепленную в программе справку, подтверждающую участие в СВО. Если в справке, поданной при постановке в очередь на получение земельного участка, не было указано, что военнослужащий выполнял служебно-боевые задачи или участвовал в боевых действиях в рамках СВО, либо справка была выдана неуполномоченным на тот момент органом, то этот факт можно подтвердить с помощью справки единого образца, с Единого Портала Государственных услуг, либо в МФЦ. В том числе критерием проверки документов служит наличие/отсутствие крымской прописки у участника СВО по состоянию на 24 февраля 2022 года, либо при отсутствии таковой – наличие соответствующего решения суда, – прокомментировала Анна Анюхина.

Подробнее о том, как подать документы через сайт Минимущества Крыма можно ознакомиться по ссылке: https://mzem.rk.gov.ru/articles/601db78a-6ae1-471e-9b56-c6a251f4040d

источник: пресс-служба Правительства РК