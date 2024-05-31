Крымские бойцы СВО: «Одни из лучших мастеров радиоэлектронной борьбы у нас в Крыму»

Народный фронт передал крымские средства РЭБ спецназу в зоне СВО, средства на которые собрал коллектив керченского металлургического завода. А еще показал трогательно послание от коллектива завода бойцам, как раз в защищенной средствами РЭБ технике. Крымские спеназовцы высоко оценили и качество техники, и факт её разработки умельцами.

Спасибо народным умельцам, которые создают средства радиоэлектронной борьбы, совершенствуют их, используют новые подходы — делают все, чтобы враг не успевал подстраиваться и пробивать нашу воздушную защиту, все чтобы спасти наши жизни. И конечно большое спасибо коллективу Керченского металлургического завода и Народному фронту, которые помогли закупить эти РЭБы. Наши заводчане лучшие и в работе, и в помощи фронту. Мы вместе!, — обратился крымский боец с позывным «Кос».

Сегодня защита от дронов — запрос №1 от крымских бойцов. Решать его удается благодаря народным умельцам, постоянно усовершенствующим технологии и неравнодушным крымчанам, которые помогают закупать их для бойцов. Только за последние пару недель удалось передать 4 таких устройства нашим бойцам на фронт.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму