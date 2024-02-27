Крымские депутаты передали в Совмин РК полсотни томов по делу об энергетической блокаде полуострова

В Госсовете РК состоялась передача правительству Республики материалов искового заявления о возмещении ущерба, причиненного Крыму в связи с организацией властями Украины энергетической блокады. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, глава комитета по законодательству Сергей Трофимов, начальник Главного управления по представительству в судебных органах и взаимодействию с правоохранительными органами Антон Латышев, юрисконсульт Крымского филиала Российского государственного университета правосудия Ирина Агашева.

Рабочей группой, сформированной по инициативе Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, завершена работа по сбору материалов подтверждающих наличие ущерба, понесенного Крымом в связи с организацией Украиной энергетической блокады. В ближайшее время очередной судебный иск будет передан в арбитражный суд. По предварительным расчетам сумма ущерба составляет 3 трлн. 156 млрд. 605 млн. 851 тыс. 240,00 рублей, — отметил Ефим Фикс.

По словам парламентария, в интересах крымчан в ближайшее время планируется подача иска в Верховный суд от Общественной палаты РК о признании права на компенсацию морального вреда в связи с энергетической блокадой, предварительная оценка суммы требований которого будет превышать 2 трлн. рублей.

Помимо сбора документов и подачи исковых заявлений по водной и энергетической блокадах, сообщил Ефим Фикс, на очереди подготовка материалов по возмещению ущерба, причинённого в результате так называемых транспортной, продовольственной и финансовой блокад.

Украинские банки, уходя из Крыма в 2014 году, забрали с собой сбережения крымчан на сумму более 1,5 миллиарда долларов, — уточнил первый вице-спикер.

Он напомнил, что глава высшего законодательного органа Республики Владимир Константинов предложил включить в общий иск к Украине возмещение ущерба из-за теракта на Крымском мосту.

По словам Сергея Трофимова, главными ответчиками по делу энергетической блокады являются три юридических лица: кабинет министров Украины, министерство энергетики Украины и компания «Укрэнерго», поскольку данные субъекты были обязаны обеспечивать Республику электроэнергией согласно условиям заключенных договоров.

Своей преступной бездеятельностью украинские власти нанесли Крыму очень серьёзный ущерб, так как отключение и прекращение подачи электроэнергии непосредственно с территории Украины привело к необходимости полного переустройства нашей энергосистемы, потребовало обустройство энергомоста, электростанций, подстанций, которые принимают соответствующую мощность, и даже частично затронуло переустройство системы на юге России. Уверен, что все лица, которые участвовали в этом незаконном виде деятельности в отношении крымчан, будут привлечены к уголовной ответственности, — подчеркнул глава профильного парламентского комитета.

В свою очередь Ирина Агашева пояснила, что при определении размера убытка, рабочая группа учитывала ликвидацию негативных последствий противоправных действий нарушителей, а также внедрение и формирование единой энергетической системы Республики Крым в составе Российской Федерации.

Сумма убытков подтверждена соответствующими документами и включает в себя реальный ущерб бюджетной системе, а также упущенную выгоду вследствие недопоставок электроэнергии, — сказала она.

В рамках установленной процедуры Ефим Фикс подписал Акт о передаче Совету Министров РК для подготовки искового заявления в Арбитражный суд 51 тома (31 810 листов) материалов по делу о возмещении ущерба в результате энергетической блокады.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.