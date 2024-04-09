Крымские десантники сорвали ротацию противника под Вербовым (в Запорожской области)

Крымские десантники пуском ракеты из ПТРК «Фагот» уничтожили БТР и сорвали ротацию противника под Вербовым.
С помощью разведывательного БПЛА самолётного типа «Supercam» было обнаружено выдвижение бронетранспортера противника в сторону передовых позиций для проведения ротации. Десантник-корректировщик немедленно передал координаты цели расчёту ПТРК, который метким пуском управляемой ракеты уничтожили бронетранспортер ВСУ, — сообщили в Минобороны РФ.
В результате грамотных действий подразделений Новороссийской дивизии были уничтожены бронеавтомобиль иностранного производства и личный состав до двух отделений.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Спецоперация
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Спецоперация