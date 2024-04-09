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ские десантники сорвали ротацию противника под Вербовым (в Запорожской области)

Крымские десантники сорвали ротацию противника под Вербовым (в Запорожской области)

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 12:31 09.04.2024

Крымские десантники пуском ракеты из ПТРК «Фагот» уничтожили БТР и сорвали ротацию противника под Вербовым.

С помощью разведывательного БПЛА самолётного типа «Supercam» было обнаружено выдвижение бронетранспортера противника в сторону передовых позиций для проведения ротации. Десантник-корректировщик немедленно передал координаты цели расчёту ПТРК, который метким пуском управляемой ракеты уничтожили бронетранспортер ВСУ, — сообщили в Минобороны РФ.

В результате грамотных действий подразделений Новороссийской дивизии были уничтожены бронеавтомобиль иностранного производства и личный состав до двух отделений.

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