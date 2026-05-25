Крымские города — в десятке направлений, где цены на летний отдых выросли сильнее всего

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:26 25.05.2026

Что цены растут всегда — это общеизвестно. Особенно — на те вещи, которых очень хочется. Например, на отпуск.  Перед началом летнего сезона особенно хорошо видно, на какие направления цены на проживание выросли сильнее всего.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, собрав последние данные  аналитики, определил направления для отдыха в летнем сезоне 2026 года, где средняя стоимость ночи резко подскочила по сравнению с летним сезоном 2025 года.   На первом месте  кубанский курорт Джемете,  где средняя цена ночи увеличилась на  137% по сравнению с летом прошлого года. На втором месте волжский курорт Дубовка где рост составил 106%.   На третьем месте Черноморское в Крыму, где  стоимость ночи проживания в  увеличилась на 61%.

Десять самых популярных направлений с резким ростом стоимости проживания летом:

  1. Джемете, Краснодарский край (137%) ― 4492 р. / 5 ночей*
  2. Дубовка, Волгоградская область (106%) ― 5299 р. / 2 ночи
  3. Черноморское, Крым (61%) ― 5581 р. / 7 ночей
  4. Саки, Крым (54%) ― 4735 р. /8 ночей
  5. Майкоп, Адыгея (38%) ― 8395 р. / 4 ночи
  6. Алушта, Крым (36%) ― 6279 р. / 8 ночей
  7. Новомихайловский, Крым (34%) ― 7616 р. / 6 ночей
  8. Лермонтово, Краснодарский край (30%) ― 6938 р. / 7 ночей
  9. Горячий Ключ, Краснодарский край (27%) ― 3920 р. / 3 ночи
  10. Пересыпь, Краснодарский край (24%) ― 5470 р. / 6 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

