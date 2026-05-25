Крымские города — в десятке направлений, где цены на летний отдых выросли сильнее всего

Что цены растут всегда — это общеизвестно. Особенно — на те вещи, которых очень хочется. Например, на отпуск. Перед началом летнего сезона особенно хорошо видно, на какие направления цены на проживание выросли сильнее всего.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, собрав последние данные аналитики, определил направления для отдыха в летнем сезоне 2026 года, где средняя стоимость ночи резко подскочила по сравнению с летним сезоном 2025 года. На первом месте кубанский курорт Джемете, где средняя цена ночи увеличилась на 137% по сравнению с летом прошлого года. На втором месте волжский курорт Дубовка где рост составил 106%. На третьем месте Черноморское в Крыму, где стоимость ночи проживания в увеличилась на 61%.

Десять самых популярных направлений с резким ростом стоимости проживания летом: