Крымские госучреждения и учебные заведения атакуют ложными сообщениями

МВД по Республике Крым сообщает, что зафиксирована массовая рассылка сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций.
На указанные объекты незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, здания и помещения были обследованы. Предметов, представляющих угрозу выявлено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
МВД по Республике Крым призывает представителей СМИ и граждан доверять только официальной информации.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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С тегами: МВД России в Крыму