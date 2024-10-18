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Крымские госучреждения и учебные заведения атакуют ложными сообщениями
иллюстрация: pikist.com

Крымские госучреждения и учебные заведения атакуют ложными сообщениями

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:10 18.10.2024

МВД по Республике Крым сообщает, что зафиксирована массовая рассылка сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций.

На указанные объекты незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, здания и помещения были обследованы. Предметов, представляющих угрозу выявлено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

МВД по Республике Крым призывает представителей СМИ и граждан доверять только официальной информации.

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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