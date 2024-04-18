Крымские и севастопольские «лифтеры» взяли шесть медалей на чемпионате и первенстве России в Туле

Кандидат в мастера спорта России Ольга Головатая из Красноперекопска стала серебряным призером в жиме классическом в весе до 52 кг (результат – 90 кг).

Христина Рачина из Феодосии – бронзовый призер первенства России среди юниорок 19-23 лет в весе до 84 кг.

Две награды – у севастопольцев.

В жиме в категории до 93 кг титул чемпиона России достался мастеру спорта международного класса Валентину Киселеву (результат – 315 кг).

В жиме классическом у мастера спорта России Алексея Назаренко в весе до 83 кг – «серебро» (результат – 200 кг).

Всего в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 84 регионов РФ.

источник: «Крымский спорт»