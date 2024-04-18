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ские и севастопольские «лифтеры» взяли шесть медалей на чемпионате и первенстве России в Туле
фото: ВКонтакте, Федерация пауэрлифтинга Крыма

Крымские и севастопольские «лифтеры» взяли шесть медалей на чемпионате и первенстве России в Туле

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:27 18.04.2024

6-16 апреля в Туле на базе ФОК «Оружейник» прошли чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу (жиму и жиму классическому). В активе сборной Крыма на этих соревнованиях – 4 медали (2 золотых, по одной серебряной и бронзовой).

Чемпионом страны в жиме в весовой категории до 105 кг стал мастер спорта России Сергей Якуш из Приморского края, в параллельном зачете представляющий Крым. Его результат – 345 кг – соответствует нормативу мастера спорта международного класса, — отмечает «Крымский спорт»

Мастер спорта России Константин Лесуков из Керчи взял «золото» в жиме классическом в категории свыше 120 кг (результат – 240 кг).

Кандидат в мастера спорта России Ольга Головатая из Красноперекопска стала серебряным призером в жиме классическом в весе до 52 кг (результат – 90 кг).

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Христина Рачина из Феодосии – бронзовый призер первенства России среди юниорок 19-23 лет в весе до 84 кг.

Две награды – у севастопольцев.

В жиме в категории до 93 кг титул чемпиона России достался мастеру спорта международного класса Валентину Киселеву (результат – 315 кг).

В жиме классическом у мастера спорта России Алексея Назаренко в весе до 83 кг – «серебро» (результат – 200 кг).

Всего в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 84 регионов РФ.

источник: «Крымский спорт»

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