Крымские коммунисты назвали ситуацию с закрытым парком львов «Тайган» «чиновничьим беспределом»

И «рейдерским захватом».

Депутата Госсовета Крыма, руководитель фракции КПРФ в парламенте Республики Сергей Богатыренко прокомментировал ситуацию вокруг закрытого парка львов «Тайган». Ранее он побывал на пресс-конференции учредителя сафари-парка Олега Зубкова, изучил предоставленную документацию Богатыренко назвал сложившуюся ситуацию вокруг «Тайгана» сложной. Политик не поскупился на эпитеты,назвав происходящее «чиновничьим беспределом» и «рейдерским захватом».

Мы наблюдаем чиновничий беспредел и рейдерский захват. Вместо того, чтобы чиновники помогли предпринимателю Зубкову, идет абсолютная травля, – сказал Богатыренко.

По его мнению, остальные крымские депутаты «играют в молчанку» и предпочитают не замечать данную проблему. Зато депутаты его фракции приехали к Зубкову и «проверили все документы». Теперь крымские коммунисты обратились за помощью к «старшим товарищам» — депутатам Госдумы и призвали своих коллег по Госсовету РК «не быть равнодушными».