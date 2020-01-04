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Крымские коммунисты назвали ситуацию с закрытым парком львов «Тайган» «чиновничьим беспределом»
Фото: блог Олега Зубкова

Крымские коммунисты назвали ситуацию с закрытым парком львов «Тайган» «чиновничьим беспределом»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Животные Крыма 13:31 04.01.2020

И «рейдерским захватом».

Депутата Госсовета Крыма, руководитель фракции КПРФ в парламенте Республики Сергей Богатыренко прокомментировал ситуацию вокруг закрытого парка львов «Тайган». Ранее он побывал на пресс-конференции учредителя сафари-парка Олега Зубкова, изучил предоставленную документацию Богатыренко назвал сложившуюся ситуацию вокруг «Тайгана» сложной. Политик не поскупился на эпитеты,назвав происходящее «чиновничьим беспределом» и «рейдерским захватом».

Мы наблюдаем чиновничий беспредел и рейдерский захват. Вместо того, чтобы чиновники помогли предпринимателю Зубкову, идет абсолютная травля, – сказал Богатыренко.

По его мнению, остальные крымские депутаты «играют в молчанку» и предпочитают не замечать данную проблему. Зато депутаты его фракции приехали к Зубкову и «проверили все документы». Теперь крымские коммунисты обратились за помощью к «старшим товарищам» — депутатам Госдумы и призвали своих коллег по Госсовету РК «не быть равнодушными».

Крымские коммунисты назвали ситуацию с закрытым парком львов «Тайган» «чиновничьим беспределом»

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