Крымские курорты лидируют среди направлений с резким ростом популярности летнего отдыха

Август в разгаре. Скоро настанет время снимать урожай — и подводить итоги лета. Но уже сегодня можно определить направления, где популярность отдыха резко подскочила вверх, а где, наоборот, упала. Например, достаточно сильный спад, по понятным причинам, произошел в Анапе — востребованность отдыха там, согласно данным ТВИЛ, понизилась на 80%. Но есть курорты, которые, наоборот, за год повысили свою туристическую привлекательность.