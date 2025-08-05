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Крымские курорты лидируют среди направлений с резким ростом популярности летнего отдыха

Крымские курорты лидируют среди направлений с резким ростом популярности летнего отдыха

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:06 05.08.2025

Август в разгаре. Скоро настанет время снимать урожай — и подводить итоги лета.  Но уже сегодня можно определить направления, где популярность отдыха резко подскочила вверх, а где, наоборот, упала.  Например, достаточно сильный спад, по понятным причинам, произошел в Анапе — востребованность отдыха там, согласно данным ТВИЛ,  понизилась на 80%.  Но есть курорты, которые, наоборот, за год повысили свою туристическую привлекательность.
  1. Саки, Крым (1150%) ― 3396 р. / 6 ночей*
  2. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край (136%) ― 3547 р. / 6 ночей
  3. Черноморское, Крым (125%) ― 3766 р. / 6 ночей
  4. Севастополь, Крым (118%) ― 4341 р. /4 ночи
  5. Мисхор, Крым (116%) ― 5222 р. /7 ночей
  6. Морское, Крым (105%) ― 4731 р. / 6 ночей
  7. Евпатория, Крым (103%) ― 4136 р. / 7 ночей
  8. Майкоп, Адыгея (98%) ― 6196 р. / 3 ночи
  9. Оленевка, Крым (89%) ― 5533 р. / 5 ночей
  10. Керчь, Крым (81%) ― 3350 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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