Крымские курорты лидируют среди направлений с резким ростом популярности летнего отдыха

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, собрав последние данные аналитики, определил направления для отдыха в летнем сезоне 2025 года, где бронирования резко рванули вверх по сравнению с летом 2024. На первом месте Саки, где рост составил 150% по сравнению с летом прошлого года. На втором месте Приморско-Ахтарск, а на третьем — еще один крымский курорт, Черноморское (136% и 125% рост бронирований соответственно).
Десять самых популярных направлений с резким ростом летних бронирований:
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С тегами: Крым туристический