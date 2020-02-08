Крымские курорты — в топе самых дешевых направлений для отдыха в феврале-2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые дешевые направления для отдыха в феврале-2020. Крымские курорты — в топе.

Ейск и Геленджик в Краснодарском крае, Феодосия, Алушта, Евпатория, Саки и село Лучистое в республике Крым, а также Кисловодск и Ставрополь в Ставропольском крае и Ростов-на-Дону в Ростовской области составили десятку направлений, где можно отдохнуть в феврале менее чем за 1,5 тысячи рублей в сутки. Туристы бронируют отдых в феврале на период от 1 до 10,5 ночи и тратят на аренду жилья для отдыха от 616,7 рублей до 1,3 тысячи рублей в сутки. Самый дешевый вариант — в Ейске, самый дорогой — в Феодосии. Дольше всего россияне планируют провести в феврале в крымских Саках (больше десяти ночей) и в Кисловодске (больше недели), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок квартир и домов туристами в период с 1 по 29 февраля 2020 года.

Десять дешевых направлений, популярных для отдыха в феврале-2020:

Ейск — 616,7 рублей / 4,5 ночи Ростов-на-Дону — 999 рублей / 1 ночь Геленджик — 1000 рублей / 4 ночи Село Лучистое — 1000 рублей / 2 ночи Саки — 1000 рублей / 10,5 ночи Евпатория — 1052,6 рублей / 9,5 ночи Алушта — 1141,5 рублей / 3,6 ночи Ставрополь — 1200 рублей / 2 ночи Кисловодск — 1249 рублей / 7,9 ночи Феодосия — 1316,5 рублей / 2 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей