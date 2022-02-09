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Крымские мастера принимают участие в художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия»

Крымские мастера принимают участие в художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:34 09.02.2022

В Москве в Гостином дворе проходит вторая художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».

Крымские мастера принимают участие в художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия»

Вниманию гостей представлена обновленная экспозиция выставки, где свое достойное место нашли работы мастеров и художников из более чем 50 регионов России и произведения искусства прославленных народных художественных промыслов.

Крымские мастера принимают участие в художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия»

Крымские мастера также представляют свои работы на выставке. Об этом рассказала вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

Крымские мастера принимают участие в художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия»

Цель выставки – показать Россию как страну уникального искусства, уникальных возможностей, которая бережно хранит и развивает традиции многонационального народа, многообразие культуры и народного искусства, неповторимость каждого региона России.

Крымские мастера принимают участие в художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия»

Произведения искусства, демонстрируемые на выставке, можно будет не только увидеть, но и приобрести. Также на выставке проходят мастер-классы, игры и квесты на историческую тему, показы моды, концертная программа.

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Крымские мастера принимают участие в художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия»

Свои работы представили на коллективном стенде от Республики Крым 7 участников — 5 индивидуальных предпринимателей и 2 самозанятых. Они представили изделия из кожи, авторские игрушки, литьё, изделия из витража и мозаики, традиционное золотое шитьё, — рассказала Ирина Кивико.

Крымские мастера принимают участие в художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия»

Посетителей выставки также привлекают работы в уникальной технике узелкового плетения из льняной нити.

, - рассказала Ирина Кивико.

Центром народно-художественных промыслов Некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» при содействии Министерства экономического развития Республики Крым обеспечивается выставочная площадь в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

, - рассказала Ирина Кивико.

Выставка «Уникальная Россия» продлится до 13 февраля.

, - рассказала Ирина Кивико.

 


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