фото: пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

Крымские мастера-ремесленники — лауреаты ежегодного Всероссийского Фестиваля «Заповедный сувенир»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:08 25.09.2025

Крымские мастера-ремесленники стали лауреатами ежегодного Всероссийского Фестиваля народных художественных промыслов «Заповедный сувенир», завершившемся в Кисловодске. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Как всегда крымские мастера достойно представили республику на ежегодном фестивале «Заповедный сувенир». В числе наших достижений в этом году 5 призовых мест и 2 диплома, что, безусловно, является высоким показателем работы нашего Центра народно-художественных промыслов Центра «Мой бизнес» Республики Крым, где, напомню, мы практически еженедельно проводим всевозможные мастер-классы, таким образом всё больше популяризируя такое направление как народно-художественные промыслы, в том числе среди наших будущих предпринимателей, — отметила Ирина Кивико.

Участие в конкурсе от Республики Крым принял 21 индивидуальный предприниматель, профиль деятельности которых связан с производством товаров народно-художественных промыслов.

Победители в номинации «Художественная керамика»:

1 место – мастерская «KarpInSky» (работа «Насекомые Крыма»).

2 место – Наталия Гончарова (работа «А он есть!»).

3 место – Мария Торопова (работа «Крым заповедный»).

Победители в номинации «Ювелирное искусство»:

3 место – Наталья Клапунова-Фришманн (работа «Дизайн украшений»).

Победитель в номинации «Тема Великой Отечественной войны и 80-летия Победы в творчестве народных художественных промыслов и ремесленников»:

3 место – Ирина Дерябина (работа «Трофейный чемодан»).

Специальные дипломы получили: Over Top (работа «Мой друг – Шашлычник») и Светлана Плеханова (работа «Грелка на чайник и крымский чай с лавандой»).

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

