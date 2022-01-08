Крымские медики и соцработники сохранят право бесплатного проезда в общественном транспорте

В 2022 году продлено предоставление льготного проезда медицинским работникам и сотрудникам учреждений социального обслуживания. Соответствующие изменения внесены в законодательство Республики Крым. Право на льготный проезд имеют крымские медики, работающие в государственных лечебных учреждениях РК. А именно, отнесенных к ведению:

— министерства здравоохранения РК,

— филиала ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» в Крыму,

— ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по Республике Крым»,

— стационарных организаций социального обслуживания,

— отделений постоянного (временного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к ведению министерства труда и социальной защиты РК,

— социальные работники организаций социального обслуживания Республики Крым,

— работники Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь,

— медицинские работники федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе».

Указанным категориям граждан льготный проезд будет предоставлен в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, в автобусах, а также железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым, — отметили в Совмине РК.

Бесплатный проезд пролонгирован до 31 декабря 2022 года.

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