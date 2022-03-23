 Крымские медики осуждают украинских врачей, забывших о клятве Гиппократа

Заявление главы украинского добровольческого проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко вызвало резонанс, повергло в шок весь цивилизованный мир. В прямом эфире одного из телеканалов тот, будучи в полном здравии и сознании, призвал кастрировать пленных и раненых российских военнослужащих. Все, кто услышал это заявление, ужаснулись. Крымские медики, посвятившие себя спасению человеческих жизней, верят в сказанное с трудом, ведь предлагать такое мог только нацист и человек, для которого врачебная клятва – пустой звук.

Слушая победные реляции и браваду со стороны Геннадия Друзенко, которая через пару дней сменилась трусливым похрюкиванием, что он не то имел в виду, хочется сказать, что нацизм глубоко проник во все слои общества Украины. Поэтому решение нашего лидера о денацификации данного государства было абсолютно справедливым и правильным. Люди, которые предлагают кастрировать пленных либо людей по их этническому признаку, становятся в один ряд с Менгеле и прочими пособниками фашистов, которые во время Великой Отечественной войны «прославились» опытами над людьми, — заявил директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко.

Председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская Медицинская Ассоциация» в Республике Крым Наталья Резниченко рассказала, что в свое время к ней за помощью в лечении бесплодия обращались люди разных национальностей и конфессий.

Мой кабинет в Донецке был стерт с земли при бомбежке, но даже оружие не тронуло своим огнем фотографии новорожденных! Когда сейчас я слышу эти варварские, фашистские заявления, у меня волосы встают дыбом. Мы спасаем украинских людей, наши военнослужащие отдают свой кусок хлеба военнопленным, сдавшихся мы кормим, одеваем, оказываем медицинскую помощь. И я не понимаю, как земля может носить людей, предлагающих насильно кастрировать российских пленных солдат, — рассказала Наталья Резниченко.

Вынужденно переехавшая с Донбасса женщина врач призвала националистов и неофашистов одуматься, вспомнить, в каких богов они верят и запомнить, что никогда ничего не проходит безнаказанно.

Я задаю себе вопросы как врач. А как бы я относился, если бы у меня в клинику поступила рожать женщина-нацистка? Чтобы я сделал? Я бы оказал ей помощь как акушер-гинеколог? Или выгнал бы на улицу и сказал: ты – нацистка, рожай на улице? Я бы принял роды, оказал помощь. Помните, как в фильме «17 мгновений весны» фашисты принимали роды у советской разведчицы? Если какой-то доктор говорит, что он должен убивать, резать, кастрировать, тогда он хуже, чем эти фашисты из фильма. В голове не укладывается, как это врач может такое сказать, — заявил главный врач ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом № 2» Илья Глазков.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!