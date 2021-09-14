Крымские медики призывают тех, кто переболел коронавирусом, пройти углублённую диспансеризацию

Гражданам, переболевшим коронавирусом, важно пройти углубленную диспансеризацию с целью выявления на раннем этапе возможных осложнений и обострений имеющихся хронических заболеваний.

Так, лица, перенесшие COVID-19, в рамках диспансеризации проходят ряд важных обследований. Медики проводят исследование функционального состояния организма пациентов с применением метода шести минутной шаговой пробы. Данный метод используется в тех случаях, когда анализ показал нормальное насыщение крови кислородом. Применяя шести минутную шаговую нагрузку, врачи оценивают функциональное состояние организма человека. Кроме того, в рамках первого этапа проводится спирометрия или спирография, общий анализ крови развернутый, биохимический анализ крови, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Крым, главный врач ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимира Мещерякова, не менее важно прохождение исследования Д-димера. Так, оно помогает выявить проблемы, связанные со свертываемостью крови и вероятностью тромбообразования. Назначается рентгенография органов грудной клетки в том случае, если не выполнялась в течение года.

В рамках второго этапа углубленной диспансеризации предусмотрено проведение эхокардиографии, компьютерной томографии, дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний). Стоит отметить, что объем исследований второго этапа зависит от результатов первого. В случае отсутствия у медицинской организации ресурса для проведения диагностического исследования (например, компьютерного томографа), медицинская организация заключает договор с иной медицинской организацией (в том числе коммерческой организацией), имеющей данный ресурс.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике отмечает, что при выявлении проблем в организме у лиц, переболевших коронавирусом, медики могут назначить лекарственную терапию, дыхательную гимнастику или лечебную физкультуру, а также направить на санаторно-курортное лечение.