Прием заявлений на получение компенсации начнется 1 августа.

Крымские многодетные семьи могут получить компенсацию затрат на приобретение школьной формы. Как уточнили в республиканском Совмине, право на компенсацию имеют семьи, статус которым установлен в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым», имеющие среднедушевой доход ниже величины, равной двум прожиточным минимумам в расчете на душу населения в Республике Крым на день обращения. По состоянию на 1 июля — это 22 148 рублей.

Компенсация устанавливается в размере понесенных затрат на приобретение школьной формы ребенка, но не более 30 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленного Советом министров Республики Крым на III квартал предыдущего финансового года, в 2021 году это 3 513,9 рублей.

Компенсация будет предоставлена на каждого ребенка в многодетной семье, обучающегося в общеобразовательной организации, расположенной на территории Республики Крым, по очной форме обучения, в том числе на ребенка, находящегося под опекой в многодетной семье, на которого не выплачиваются в установленном порядке денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), — отметили в Совмине РК.

Возмещению подлежат денежные средства, затраченные на приобретение родителями одного или нескольких предметов одежды (школьной формы):

— для девочек и девушек: школьный костюм, школьная форма для специализированных классов, установленная соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, юбка, сарафан (платье), брюки, пиджак (жакет, кардиган), жилет, джемпер (кофта, свитер, пуловер), блузка (рубашка), гольф (водолазка), фартук, аксессуар (галстук, поясной ремень);

— для мальчиков и юношей: школьный костюм, школьная форма для специализированных классов, установленная соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, брюки, пиджак, жилет, джемпер (кофта, свитер, пуловер), рубашка (сорочка), гольф (водолазка), аксессуар (галстук, поясной ремень).

Для назначения компенсации нужно обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания с 1 августа до 1 ноября с документами, удостоверяющими личность заявителя и членов семьи, а также подтверждающими статус многодетной семьи, и предоставить:

— сведения о доходах всех членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении компенсации;

— документы, подтверждающие приобретение школьной формы: товарные чеки (с указанием наименования товара, его стоимости и печатью продавца) и (или) кассовые чеки; утвержденные бланки строгой отчетности, приравненные к кассовым чекам;

— справка с места учебы для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме по основным общеобразовательным программам, профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов (для включения в состав семьи при определении среднедушевого совокупного дохода семьи).

— реквизиты лицевого счета в кредитной организации, на который будет перечислена компенсация.

Документы прилагаются к заявлению в копиях с предъявлением оригиналов для обозрения. Копии документов заверяются специалистом органа труда и социальной защиты, осуществляющим прием документов. Заявление также можно подать в офисах «Мои документы».