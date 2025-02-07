Крымские музеи с момента воссоединения с Россией посетили около 28 млн человек

Музеи Республики Крым с 2014 года, когда полуостров воссоединился с Россией, посетили порядка 28 млн человек. Об этом сообщили ТАСС в министерстве культуры республики.

С 2014 года количество посещений музеев в республике составило около 28 млн. Ежегодно музейные коллекции пополняются на 10 тыс. экспонатов, осуществляется реставрация более тысячи музейных предметов. Сейчас уникальные собрания крымских музеев насчитывают 1,5 млн экспонатов. Очень важно, что музеи впервые получили возможность приобретать и реставрировать фондовые предметы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что музейные учреждения Крыма успешно развиваются, прежде всего, за счет поддержки государства. После воссоединения Крыма с Россией в регионе открыты новые музейные учреждения, среди которых Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944. «Концлагерь «Красный» (открыт в 2015 году), Музей истории и археологии (открыт в 2018 году), Мемориальный комплекс «Путь возрождения народов Крыма» (открыт в 2021 году).

В музеях активно ведутся ремонтно-реставрационные работы, продолжается модернизация и техническое переоснащение. После ремонтно-реставрационных работ открылись дворец-замок «Ласточкино гнездо», Черноморский историко-краеведческий музей, Алуштинский историко-краеведческий музей, Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского, Феодосийский музей древностей и другие музейные учреждения. Сейчас работы продолжаются в Ханском и Воронцовском дворцах, Симферопольском художественном музее.

источник: ТАСС