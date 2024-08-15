Крымские офицеры СК оказали помощь железнодорожным войскам на передовой

География этого подразделения обширна – бойцы обеспечивают бесперебойное функционирование железнодорожных путей практически на всей территории нашей страны и с первых дней – в зоне проведения специальной военной операции. Руководствуясь девизом: «Мы гордость России, Отчизны сыны. Стальные войска — в авангарде страны!», бойцы 630 тактической группы успешно решают вопросы обороны и обеспечения военной безопасности Отечества. Офицеры СК познакомились с бойцами благодаря взаимодействию с волонтерами. Руководитель следственного отдела по городу Ялта Максим Богданович и его коллектив сразу отозвались и подключились к сбору перечня самого необходимого для солдат, ведь сотрудники ведомства на постоянной основе оказывают помощь фронту, — отмечают в пресс-службе СК РФ по РК и г. Севастополю.

Максим Викторович вместе с волонтерами прибыл на границу Республики Крым и Херсонской области для встречи с ребятами, чтобы поддержать бойцов добрым словом и передать закупленные для них вещи. А это различные инструменты, аккумуляторные батареи повышенной мощности, укрывные сети, бронежилеты и плиты для них самого высокого класса, квадрокоптер. В личной беседе офицер СК обсудил с военнослужащими дальнейшие планы по взаимодействию, заверив, что поставленные передовой задачи будут выполнены тылом.

В свою очередь бойцы вручили Максиму Богдановичу знамя боевого братства с автографами и пожеланиями, поблагодарили офицеров СК России за помощь и поддержку. Бойцы СВО выразили уверенность, что переданная на фронт гумпомощь несомненно поможет приблизить общую Победу.

источник: пресс-служба СК РФ по РК и г. Севастополю