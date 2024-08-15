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ские офицеры СК оказали помощь железнодорожным войскам на передовой

Крымские офицеры СК оказали помощь железнодорожным войскам на передовой

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:17 15.08.2024

Сотрудниками следственного отдела по городу Ялта Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю налажено дружеское взаимодействие с представителями тактической группы 630-го отдельного путевого железнодорожного батальона.

География этого подразделения обширна – бойцы обеспечивают бесперебойное функционирование железнодорожных путей практически на всей территории нашей страны и с первых дней – в зоне проведения специальной военной операции. Руководствуясь девизом: «Мы гордость России, Отчизны сыны. Стальные войска — в авангарде страны!», бойцы 630 тактической группы успешно решают вопросы обороны и обеспечения военной безопасности Отечества. Офицеры СК познакомились с бойцами благодаря взаимодействию с волонтерами. Руководитель следственного отдела по городу Ялта Максим Богданович и его коллектив сразу отозвались и подключились к сбору перечня самого необходимого для солдат, ведь сотрудники ведомства на постоянной основе оказывают помощь фронту, — отмечают в пресс-службе СК РФ по РК и г. Севастополю. 

Максим Викторович вместе с волонтерами прибыл на границу Республики Крым и Херсонской области для встречи с ребятами, чтобы поддержать бойцов добрым словом и передать закупленные для них вещи. А это различные инструменты, аккумуляторные батареи повышенной мощности, укрывные сети, бронежилеты и плиты для них самого высокого класса, квадрокоптер. В личной беседе офицер СК обсудил с военнослужащими дальнейшие планы по взаимодействию, заверив, что поставленные передовой задачи будут выполнены тылом.

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В свою очередь бойцы вручили Максиму Богдановичу знамя боевого братства с автографами и пожеланиями, поблагодарили офицеров СК России за помощь и поддержку. Бойцы СВО выразили уверенность, что переданная на фронт гумпомощь несомненно поможет приблизить общую Победу.

Крымские офицеры СК оказали помощь железнодорожным войскам на передовой Крымские офицеры СК оказали помощь железнодорожным войскам на передовой Крымские офицеры СК оказали помощь железнодорожным войскам на передовой Крымские офицеры СК оказали помощь железнодорожным войскам на передовой Крымские офицеры СК оказали помощь железнодорожным войскам на передовой

источник: пресс-служба СК РФ по РК и г. Севастополю

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