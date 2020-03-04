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Крымские огнеборцы не допустили распространения огня при пожаре на открытой территории
Фото: МЧС РК

Крымские огнеборцы не допустили распространения огня при пожаре на открытой территории

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 11:43 04.03.2020

Как сообщил министр ЧС РК Сергей Шахов, за прошедшие сутки крымские огнеборцы были привлечены к ликвидации 13 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора, площадь которых составила от 100 кв. метров до одного гектара.

Так, вчера крупное возгорание сухой растительности было локализовано и ликвидировано пожарными в Кировском районе полуострова. Сообщение о возгорании поступило в 20:21. В нем говорилось о том, что за границами села Золотое Поле на открытой территории горит сухая трава.

Из-за позднего времени суток пожар был обнаружен не своевременно и уже успел охватить значительную площадь – около 1 гектара, — рассказал Сергей Шахов. – Кроме того, работы по ликвидации данного пожара осложняла труднодоступность местности, а сильный ветер способствовал усилению пламени.

Пожарным приходилось работать в условиях темного времени суток, а из-за возгорания камыша пламя поднималось на несколько метров.

Во избежание серьезных последствий в результате распространения огня, сотрудники МЧС незамедлительно локализовали пожар, и уже через полтора часа произвели его полную ликвидацию, — отметил глава ведомства.

Крымские огнеборцы не допустили распространения огня при пожаре на открытой территории

Фото: МЧС РК

Крымские огнеборцы не допустили распространения огня при пожаре на открытой территории

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