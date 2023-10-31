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ские ополченцы помогают обустраивать новые позиции мотострелкам на передовой фронта

Крымские ополченцы помогают обустраивать новые позиции мотострелкам на передовой фронта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:10 31.10.2023

Народное ополчение Крыма передало партию строительной помощи для крымского мотострелкового батальона в зону СВО в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». Полный грузовик помощи уже доставлен на новые позиции крымских бойцов. Молотки, топоры, ножовки, гидропаробарьеры, кабеля, трубы, а также другие строительные материалы и инструменты нужны нашим ребятам для постройки блиндажей, укрепления окопов и создания необходимых внутри условий.

На протяжении последних месяцев для наших крымских бойцов особенно актуальными являются вопросы строительной помощи для строительства и укрепления новых позиций. Благодаря нашим надежным партнерам проекта «Народный фронт. Всё для победы!» в Крыму удается в сжатые сроки собирать необходимые партии помощи и сразу же отправлять их в зону СВО. Спасибо нашим крымским ополченцам, отдельная благодарность командиру полка ополчения Сергею Димову, это уже далеко не первая совместная помощь, мы вместе передавали аккумуляторы, генераторы, комплектующие для военных авто и много другого необходимого на фронте, — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполкома Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

Крымские ополченцы помогают обустраивать новые позиции мотострелкам на передовой фронта

Это уже 74 партия помощи, направленную в зону СВО из Крыма в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

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источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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