Крымские парламентарии пояснили, почему поддерживают федеральный законопроект о QR-кодах

Накануне Президиум Государственного совета Крыма рекомендовал депутатам республиканского парламента поддержать проект федерального закона о введении в России QR-кодов о вакцинации в общественных местах (законопроект о QR-кодах на транспорте сегодня не обсуждался). Почему было принято именно такое решение.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал коронавирус «серьезным вызовом», на который нужен адекватный ответ.

Россия принимает беспрецедентные меры борьбы с коронавирусом: разработка трех надежных вакцин, исследования вакцины для детей, испытания назальной вакцины, обеспечение бесплатными лекарствами, перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет, оказание финансовой поддержки предпринимателям. Это ответственность государства и руководства нашей страны. Но есть и наша общая, гражданская ответственность. Перед нашими детьми и внуками, перед престарелыми родителями, родственниками, соседями, врачами, которые сутками не выходят из «красной зоны», перед армией нашей страны, металлургами, которые тоннами отдают кислород в больницы. Настало время разделить эту ответственность и дать ответ на вызов времени, — пояснил Владимир Константинов.

Некоторые данные статистики напомнил первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс:

Мы не проводим большую дискуссию, так как этот вопрос относится к компетенции Государственной Думы России, а лишь высказываем свое отношение. Хочу отметить, что ситуация с распространением коронавируса очень сложная: за два года в России заболели более 10 миллионов человек и около 300 тысяч из них ушли из жизни. Ежедневно в стране умирают от 1 200 до 1 500 человек, а значит потери всего за 10 дней сопоставимы с количеством погибших за все 10 лет войны в Афганистане.

В свою очередь, глава Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсовета РК Анна Рубель отметила, в Крыму крайний месяц был особенно тяжелым в плане борьбы с коронавирусной инфекцией.

Начиная с первых чисел октября каждый день регистрировался новый максимум числа заболевших, пиковое значение составило 884 человека. Сегодня в Крыму лечение от этой болезни проходят почти шесть тысяч человек, из них половина находится в ковидных госпиталях. Коечный фонд занят на 80 процентов. В настоящее время помощь больным в стационарах оказывают более четырех с половиной тысяч медиков, таким образом, каждый десятый специалист стоит на передовой. Из-за колоссальной нагрузки серьезно изменилась работа и скорой медицинской помощи, — обозначила ситуацию парламентарий.

По ее мнению, для устойчивого уровня снижения заболеваемости необходимо достичь определенного уровня коллективного иммунитета.

Если мы этого не сделаем в кратчайшие сроки, то все те меры и испытания, которые мы пережили, станут ничтожными. В связи с этим на полуострове стоит цель вакцинировать 80% населения, то есть миллион двести тысяч человек, уже привито более 750 тысяч человек, что дает свои позитивные результаты, — подчеркнула Анна Рубель.

По словам главы Комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета РК Николая Волкова, вакцинация — добровольное решение человека, однако лишь до тех пор, пока из-за его действий не подвергаются риску жизни окружающих людей.

Введенные сегодня в стране ограничения — это меры государственной безопасности и защиты жизни каждого человека. В этом вопросе нет места политическим спекуляциям, нужно ориентироваться на мнение профессионалов — врачей, ученых, а не рассуждать о теориях заговора. Мы обязаны доверять специалистам, иначе ситуация приобретет катастрофический характер, — убежден крымский парламентарий.

Выступая от имени депутатов парламентской фракции «Единая Россия», вице-спикер Госсовета Республики Владимир Бобков подчеркнул, что альтернативы в принятии решения сегодня нет, фракция приняла однозначное решение о поддержке федерального законопроекта.

Говоря о человеческих и финансовых потерях, мы можем сравнить нашу жизнь в последние два года с состоянием войны. Однако, нужно помнить, что войн мы никогда не проигрывали. Нужно бороться, — сказал депутат.

Подытожим приведенные парламентариями доводы «ЗА» тотальное введение QR-кодов:

— гражданская ответственность,

— угрожающая статистика заболевания,

— снижение нагрузки на медиков,

— нужно вакцинировать 80% населения, минимум,

— ограничение свободы выбора как мера государственной безопасности,

— с «заразой» нужно бороться.

Убедительно?

PS. Важно понимать, что так или иначе депутаты выражают (и в данном конкретном вопросе) мнение своих избирателей. Тех, кто за них голосовал и делегировал властные полномочия.