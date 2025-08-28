Крымские пгт Щебетовка и село Краснокаменка будут со стабильным водоснабжением — Сергей Аксёнов

В частности, выполнены поручения Главы Крыма по строительству водоводов в микрорайоне Ульянова балка в Щебетовке, а также по обеспечению постоянным и стабильным водоснабжением населения Краснокаменки.

По информации генерального директора ГУП РК «Вода Крыма» Максима Новика, в Ульяновой балке уже завершены работы по разводящим сетям по всем улицам, а у жителей есть возможность оформлять договоры на подключение. Для удобства граждан предприятием будут организованы выездные мероприятия по приему документов на месте.

Максим Новик отметил, что по Краснокаменке было принято решение о подключении села к магистральному водоводу Феодосия – Судак. Работы по линейной части выполнены, сейчас нужно запитать резервуары. До конца текущей недели планируется начать подавать воду в сети в тестовом режиме.

Сергей Аксёнов поручил руководству «Воды Крыма» совместно с представителями администрации города Феодосии выехать на места, чтобы провести разъяснительную работу, объяснить жителям механизмы подключения к воде и узнать отзывы о приемке работ. Глава республики напомнил о необходимости восстановить все участки и территории, поврежденные после прокладки инженерных сетей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым