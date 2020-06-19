Крымские пограничники задержали «путешественника»: добирался в Пермский край с Украины… через Крым

Крымские пограничники задержали гражданина Украины, который тайно пересек государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по РК.

18 июня сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержан мужчина, который предпринял попытку попасть с Украины в Российскую Федерацию в обход пунктов пропуска. В ходе опроса выяснилось, что нарушитель является гражданином Украины 1987 года рождения, уроженцем Запорожья, – говорится в сообщении.

Мужчина, обойдя посты украинских пограничников, которые его не обнаружили, переправился через залив Сиваш и вышел на российскую территорию, где был задержан пограничным нарядом.

При нем обнаружена ID-карта гражданина Украины. Нарушитель пояснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где проживают его друзья, – сообщили крымские пограничники.

«Путешественник» задержан на 48 часов для выяснения всех обстоятельств произошедшего.