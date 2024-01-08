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ские полицейские призывают граждан быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Крымские полицейские призывают граждан быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 11:58 08.01.2024

С целью информирования граждан о схемах дистанционных мошенничеств полицейский ОМВД России по г.Судаку младший сержант полиции Анна Куприна на самых оживленных улицах города провела ряд профилактических бесед с местными жителями.

Она рассказала гражданам о самых распространенных схемах мошенников, а также вручила брошюры с полезной информацией о том, как распознать обман. Полицейский особо подчеркнула: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber, не требуют сообщить реквизиты банковской карты или совершить какие-то манипуляции с банковским счетом!

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Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

  • не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;
  • не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;
  • не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении «легких» денег,
  • никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас;
  • не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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