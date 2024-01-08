Крымские полицейские призывают граждан быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников

Она рассказала гражданам о самых распространенных схемах мошенников, а также вручила брошюры с полезной информацией о том, как распознать обман. Полицейский особо подчеркнула: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber, не требуют сообщить реквизиты банковской карты или совершить какие-то манипуляции с банковским счетом!
Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:
- не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;
- не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;
- не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении «легких» денег,
- никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас;
- не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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