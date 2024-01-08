Крымские полицейские призывают граждан быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников

Она рассказала гражданам о самых распространенных схемах мошенников, а также вручила брошюры с полезной информацией о том, как распознать обман. Полицейский особо подчеркнула: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram, Viber, не требуют сообщить реквизиты банковской карты или совершить какие-то манипуляции с банковским счетом!

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении «легких» денег,

никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас;

не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым