Крымские полицейские в Москве и Подмосковье задержали подозреваемых в краже из дома в Алуште

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым во взаимодействии со следственным отделом ОМВД России по г. Алуште, ГУУР МВД России и УУР ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке спецподразделений столичной Росгвардии в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории г. Москвы и Подмосковья задержали 4 ранее судимых мужчин в возрасте от 32 лет до 51 года, подозреваемых в краже из частного домовладения, расположенного в г. Алуште.

Предварительно установлено, что злоумышленники тщательно готовились к совершению преступления. Они выбрали дом индивидуального предпринимателя, который является владельцем гостиничных комплексов. Потом некоторое время наблюдали за ним, изучали пути подхода и отхода. В ночь с 26 на 27 августа 2023 года сообщники через окно проникли в строение и похитили из шкафа и прикроватной тумбочки 1,3 млн рублей, 1,7 тысячи долларов США, 400 евро, двое наручных золотых часов, ювелирные изделия, брендовую одежду, после чего покинули Республику Крым, надеясь избежать уголовной ответственности. Общая сумма ущерба составила более 7 млн. рублей, — сообщили в МВД по РК.

В ходе проведённых обысков в жилищах подозреваемых, а также по местам сбыта краденых вещей изъята часть похищенных денег в сумме 629 тысяч рублей и 300 долларов США, ювелирные изделия, сим-карты, телефоны, а также иномарка, которая использовалась при совершении кражи.

Мужчины доставлены в ОМВД России по г. Алуште. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.