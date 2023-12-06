Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | Крымские полицейские в Москве и Подмосковье задержали подозреваемых в краже из дома в Алуште
актуально в республике
ские полицейские в Москве и Подмосковье задержали подозреваемых в краже из дома в Алуште
Скриншот: МВД по РК

Крымские полицейские в Москве и Подмосковье задержали подозреваемых в краже из дома в Алуште

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:29 06.12.2023

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым во взаимодействии со следственным отделом ОМВД России по г. Алуште, ГУУР МВД России и УУР ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке спецподразделений столичной Росгвардии в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории г. Москвы и Подмосковья задержали 4 ранее судимых мужчин в возрасте от 32 лет до 51 года, подозреваемых в краже из частного домовладения, расположенного в г. Алуште.

Предварительно установлено, что злоумышленники тщательно готовились к совершению преступления. Они выбрали дом индивидуального предпринимателя, который является владельцем гостиничных комплексов. Потом некоторое время наблюдали за ним, изучали пути подхода и отхода. В ночь с 26 на 27 августа 2023 года сообщники через окно проникли в строение и похитили из шкафа и прикроватной тумбочки 1,3 млн рублей, 1,7 тысячи долларов США, 400 евро, двое наручных золотых часов, ювелирные изделия, брендовую одежду, после чего покинули Республику Крым, надеясь избежать уголовной ответственности. Общая сумма ущерба составила более 7 млн. рублей, — сообщили в МВД по РК.

В ходе проведённых обысков в жилищах подозреваемых, а также по местам сбыта краденых вещей изъята часть похищенных денег в сумме 629 тысяч рублей и 300 долларов США, ювелирные изделия, сим-карты, телефоны, а также иномарка, которая использовалась при совершении кражи.

Узнайте больше:  Нетрезвая воровка «посетила» магазин в Инкермане

Мужчины доставлены в ОМВД России по г. Алуште. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  Расследование продолжается.

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.