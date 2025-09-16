Крымские полицейские выявили цех по производству сомнительного алкоголя под видом известных брендов

В Республике Крым сотрудниками ОМВД России по Симферопольскому району в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность трёх местных жителей, подозреваемых в незаконном производстве спиртных напитков.
Оперативниками установлено, что трое знакомых в 2023 году решили организовать незаконный бизнес по производству контрафактной алкогольной продукции. Для этого они арендовали складское помещение площадью 500 квадратных метров на территории города Симферополя, закупили спирт сомнительного происхождения, смешивали его с различными ароматизаторами и красителями, после чего разливали в ёмкости с поддельными этикетками известных брендов. В ходе проведённых обысков у бутлегеров по месту жительства, из цеха и автофургонов было изъято в общей сложности более 1000 литров спиртосодержащей жидкости, 5500 готовых к продаже бутылок с контрафактной водкой и коньяком, более 80 тысяч единиц пустой стеклянной тары, более 36 тысяч бутылочных пробок, более 330 тысяч этикеток от алкогольной продукции, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171.1 и ч.1 ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
