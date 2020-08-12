Крымские предприниматели отправятся на Кубу. Налаживать деловые контакты

Первый визит предпринимателей из Республики Крым для налаживания деловых контактов с Кубой планируется в декабре 2020 года, сообщил в среду в ходе онлайн-конференции «Потенциал сотрудничества бизнеса Республики Крым и Республики Куба» торговый представитель РФ в Республике Куба Александр Богатырь.

Родилась идея бизнес-миссии крымчан на Кубу в декабре этого года. Нашу сегодняшнюю встречу можно рассматривать как этап подготовки этого визита. Торгпредство РФ на Кубе готово подставить плечо в подготовке этого мероприятия, — цитирует ТАСС Александра Богатыря.

По словам замминистра экономического развития Республики Крым Романа Хитущенко, сотрудничество между Кубой и Крымом является перспективным:

К сожалению, торгового оборота между Крымом и Кубой пока нет. Но на Кубе есть спрос на продукты сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей отраслей. Также будет востребована и сфера услуг, которую смогут предоставить наши учебные заведения.

В свою очередь зампредседателя Совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико сообщила ТАСС , что среди первоочередных поставок на Кубу из Крыма возможны поставки консервов, круп, макарон:

Это как раз та группа, которая не представлена на Кубе, но она нужна в повседневной жизни каждого кубинца.

О возможном объеме поставок можно будет говорить после того, как крымские предприятия апробируют транспортный маршрут и определятся с ценами.