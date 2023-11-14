Крымские предприятия передали партию «зимней» помощи на передовую Запорожского направления СВО

Генераторы, бензопилы, спальные принадлежности, матрасы, строительные материалы и продуктовые наборы переданы на передовую крымским мотострелкам в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». Собрать необходимую в преддверии зимы помощь помогли «Солнечная Таврика» и МДЦ «Артек».

Спасибо жителям Крыма и всем организациям за эту помощь, она просто неоценима. Это возможность для нас обустроить наши новые позиции в преддверии зимы. Это наше освещение в блиндажах и зарядка аппаратуры. И это тепло ваших сердец с нами на передовой. Спасибо!, — поблагодарил за помощь боец с позывным «Лотос».

За последний месяц это уже 5 партия зимней помощи крымским подразделениям на новые позиции, которую Народный фронт привозит в зону СВО.

На самом деле это сотни наших крымских ребят, которые благодаря помощи со всей республики встречают холода с теплотой заботы от жителей полуострова. Ребята благодарны за генераторы, за строительные материалы, за буржуйки, за матрасы, за домашнюю выпечку. Это помощь нужна и важна дальше. Все кто продолжает к ней присоединяться — ваш вклад действительно важен, спасибо, — отмечает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму