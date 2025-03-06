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Крымские предприятия туриндустрии приглашают к участию в конкурсе «Золотой Меркурий»

Крымские предприятия туриндустрии приглашают к участию в конкурсе «Золотой Меркурий»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:21 06.03.2025

Торгово-промышленная палата Республики Крым  информирует о начале приема заявок в конкурсе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2024 года (далее – Конкурс).

Конкурс ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Целью Конкурса является содействие развитию предпринимательства в России, а также популяризации идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.

К участию в конкурсе приглашаются: российские хозяйствующие субъекты, относящиеся с субъектам микро, малого, среднего предпринимательства, а также крупные экспортно-ориентированные компании.

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Конкурс проводится на безвозмездной основе. Участники конкурса не платят взносы и не несут расходы.

Срок сбора заявок на региональный этап: до 15 марта 2025 года. Для подачи заявки необходимо пройти регистрацию в личном кабинете на портале ТПП РФ (lk.tpprf.ru). Подробная информация о проведении Конкурса размещена на официальном сайте

Контакты Регионального организационного комитета в Республике Крым: Союз «Торгово-промышленная палата Республики Крым», e-mail: crimeatpprf@yandex.ru

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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