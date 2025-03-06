Крымские предприятия туриндустрии приглашают к участию в конкурсе «Золотой Меркурий»

Конкурс ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Целью Конкурса является содействие развитию предпринимательства в России, а также популяризации идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.

К участию в конкурсе приглашаются: российские хозяйствующие субъекты, относящиеся с субъектам микро, малого, среднего предпринимательства, а также крупные экспортно-ориентированные компании.

Конкурс проводится на безвозмездной основе. Участники конкурса не платят взносы и не несут расходы.

Срок сбора заявок на региональный этап: до 15 марта 2025 года. Для подачи заявки необходимо пройти регистрацию в личном кабинете на портале ТПП РФ (lk.tpprf.ru). Подробная информация о проведении Конкурса размещена на официальном сайте

Контакты Регионального организационного комитета в Республике Крым: Союз «Торгово-промышленная палата Республики Крым», e-mail: crimeatpprf@yandex.ru

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК